Castejón pide a comerciantes que contraten a empleados de Eroski Castejón, reunida con representantes de Fetico. / Pablo Sánchez / AGM La alcaldesa sopesa que la Agencia de Desarrollo Local mueva en el sector los listados de afectados por el próximo cierre del hipermercado EFE CARTAGENA. Miércoles, 24 abril 2019, 08:10

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, planteó ayer a los empresarios del comercio local que contraten al centenar de empleados que serán despedidos por el próximo cierre del hipermercado Eroski.

En una reunión con representantes del sindicato Fetico, Castejón indicó que una de las opciones que maneja es que la Agencia de Desarrollo Local y Empleo se quede con un listado de los trabajadores para presentar un estudio detallado ante el Consejo Local de Comercio.

«Voy a poner a disposición de todos los comercios de Cartagena que tenemos a grandes profesionales que vienen de allí, que se quedan sin trabajo y que merecen una oportunidad, muchos de ellos alcanzan los 50 años», dijo la regidora, quien también apuntó la posibilidad de que los despedidos recurran al cooperativismo para «salir adelante».

Castejón mostró su apoyo y avanzó que hará «todo lo posible» para que no se queden sin empleo los empleados del hipermercado: «Hablamos de hombres y mujeres de Cartagena que después de 20 años trabajando se quedan sin un puesto de trabajo; por tanto, es una situación que me preocupa y que me va a ocupar mucho tiempo, en tanto en cuanto pueda».

También señaló que intentará convencer a «quien haga falta» de que Cartagena es «la mejor ciudad» y de que hay que invertir en ella, aunque recordó que no puede exigir a la cadena que se quede.