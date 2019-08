Ana Belén Castejón: «No nos dijeron que iban a grabar la reunión» 06:21 Audio de la grabación. / LV La alcaldesa de Cartagena anuncia medidas legales contra la captación del encuentro privado mantenido con el secretario general del PSRM, Diego Conesa, cuyo contenido ha sido desvelado este viernes por 'La Verdad' LA VERDAD Viernes, 23 agosto 2019, 14:58

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y los concejales Juan Pedro Torralba, Irene Ruiz, David Martínez, Alejandra Gutiérrez y Mercedes García estudian denunciar ante los tribunales la grabación y posterior filtración de la reunión privada que mantuvieron con el secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Diego Conesa, el pasado 18 de junio, y cuyo contenido fue publicado este viernes en exclusiva por 'La Verdad'.

«Han violado nuestro derecho a la intimidad y al honor. No nos dijeron que iban a grabar la reunión. Era un encuentro privado que no debía hacerse público. Ya he puesto este asunto en manos de mi abogado», destacó este miemo viernes la regidora a través de un comunicado con el membrete del partido.

Una grabación que revela que el líder del PSRM prometió a los ediles de Cartagena que, si Castejón dimitía de sus cargos orgánicos y dejaba el acta en 2021, plantearía no echarlos, pese a haber pactado un Gobierno de coalición en la ciudad portuaria, junto a PP y Cs, contra el criterio del partido. Este supuesto compromiso quedó, sin embargo, en papel mojado el pasado martes, tras anunciar la dirección general la expulsión de la formación de la alcaldesa y los concejales 'rebeldes'.

Conesa apostaba por «la opción menos mala»

«Tú imagínate que yo fuera presidente de la Comunidad dentro de dos semanas y tuviera que venir aquí, a Cartagena, y tener a la alcaldesa de Cartagena expulsada. Tú imagínate la situación», señaló Conesa en dicho encuentro, mantenido apenas 72 horas después de la investidura Castejón como alcaldesa. El secretario general del PSRM pensaba entonces que la solución a la crisis orgánica abierta por la regidora y sus seis concejales aún podría encauzarse con lo que él calificó de «opción menos mala». Como tal, el secretario general del PSRM-PSOE entendía que los ediles Castejón, Juan Pedro Torralba y David Martínez abandonaran a sus cargos en el partido, que la alcaldesa renunciara a optar a la reelección en la alcaldía en 2023 y, a continuación, abrir a todo el grupo municipal un expediente.

En lo que dependiera de él, el procedimiento, que formalmente lleva la Comisión Ejecutiva Federal, no implicaría pedirles la ruptura del acuerdo de gobierno o, en su defecto, la entrega del acta de edil; ni, por supuesto, la sanción más severa, que a la postre ha sido la adoptada esta semana: quitarles el carné.

«Tú imagínate que yo...», respondió Conesa cuando, en presencia de Castejón, el exdiputado autonómico y número 8 de la lista para las elecciones municipales Ángel Rafael Martínez, pidió a ambos que trabajaran en una misma «línea», en coordinación con la Comisión Gestora local que iba a ser activada hasta elegir al nuevo líder local.

Según se escucha en la grabación de parte de esa reunión, Conesa se comprometió a proponer en los órganos del partido aplicar una «atenuante», para que no perdieran la condición de afiliados. En esa cita, celebrada en la Asamblea Regional horas antes de la reunión en Murcia de la Ejecutiva Regional, Conesa pidió que dejaran sobre sus «espaldas» el peso de «justificar», ante los militantes y la opinión pública, la continuidad del pacto por el que Castejón estará de alcaldesa hasta junio de 2021 y, después, lo será durante dos años Noelia Arroyo, del PP.