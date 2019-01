Castejón deja la recuperación de Los Mateos a expensas de lograr más dinero de Europa

El acondicionamiento del local social, la limpieza y las repoblaciones forestales en el entorno del Castillo de Los Moros, la instalación de iluminación y la creación de algunas plazas para la convivencia ciudadana (Palo VI, frente a la iglesia, y Perico el Cojo, en la subida al cerro,) han mejorado Los Mateos en los últimos cuatro años. Además, superan con mucho las intervenciones realizadas en ejercicios anteriores. Sin embargo, el Manifiesto Fénix, un plan de recuperación integral del barrio que las amparó, concluye con un importante desacuerdo entre la alcaldesa, Ana Belén Castejón, que ayer consideró cumplidos «con creces» sus objetivos, y las organizaciones vecinales y sociales, que creen que se ha quedado corto. Durante una reunión de la comisión de seguimiento, la primera edil invitó a mirar hacia adelante, a través de nuevo programa que liderará la Sociedad Municipal Casco Antiguo y que condiciona la continuidad de la rehabilitación a lograr fondos en una próxima convocatoria de la Unión Europea. El ámbito de actuación se extenderá a Santa Lucía, Lo Campano y, probablemente, San Antón y la barriada Virgen de la Caridad.

Castejón reunió, en el Palacio Consistorial, a un amplio equipo de concejales, asesores y funcionarios de Urbanismo, Asuntos Sociales, Infraestructuras, Deportes, Seguridad y Tráfico, Educación, Igualdad y Asuntos Sociales, entre otros departamentos, para recibir a los representantes del barrio y cerrar el Manifiesto Fénix.

Luces y sombras del Manifiesto Fénix Infraestructuras Los arreglos de tres plazas y el alumbrado nuevo no evitan el desencanto por no contar con el campo de fútbol. Patrimonio La limpieza del Castillo de los Moros y la delimitación del acceso a los vehículos para evitar el expolio no son suficientes. El deterioro de la fortaleza continúa y el plan de rehabilitación ni siquiera ha sido esbozado. Seguridad y tráfico El Ayuntamiento colocó señales y un radar de velocidad, pero los vecinos piden agentes que ejerzan como policías de barrio. Vivienda El Ayuntamiento eliminó dos chabolas. Pero los vecinos alertan de que hay casas de dudosa legalidad junto a la fortaleza. Integración social Los vecinos echan de menos la promoción de la educación cívica y en valores y la integración laboral.

«El programa nació en 2015 ante el abandono del barrio durante las anteriores legislaturas. Nos comprometimos a hacer una serie de actuaciones si llegábamos al gobierno y hemos hecho mucho más de lo que estaba previsto», subrayó la primera edil. Sus interlocutores en el encuentro coinciden en el olvido en el que estuvo sumido el barrio y alaban el compromiso municipal de los últimos años, pero creen que se ha hecho menos de lo prometido, tanto en aspectos concretos como en políticas de fondo, para el medio y el largo plazo.

Hacer un campo de fútbol

La construcción de un campo de fútbol en el solar situado entre las calles Comercio y San José Artesano entra en el primer apartado. El Manifiesto Fénix acaba sin que se haya hecho nada, pese a que esta previsto abordar estas instalaciones desde el año 2015. Por eso su inclusión en el nuevo plan fue recibida con escepticismo por quieres recordaron que Los Mateos no tiene campo de fútbol público desde que la construcción de las promociones residenciales de la Nueva Santa Lucía acabó con el que había, hace más de una década.

El solar elegido tiene 4.000 metros cuadrados. La mitad es de propiedad privada y el resto es público, pero está sin escriturar en el Registro de la Propiedad, según fuentes de la Concejalía de Urbanismo. El Ayuntamiento tiene pendiente desbloquear ese asunto, que no sale adelante en el departamento de Patrimonio, antes de poder acometer cualquier actuación posterior. Estas fuentes indicaron que es necesario entrar en contacto con los propietarios del otro solar, dado que hay una calle intermedia que hay que delimitar.

Entre las medidas estructurales que los vecinos y varias organizaciones echan de menos en el barrio están el despliegue de policías de barrio y el plan de reeducación social para aprovechar el refuerzo de un trabajador social, que se suma al otro que había. «Plantar árboles, remodelar plazas y renovar aceras está muy bien, pero no es suficiente acumular ese tipo de cosas si no convences a los vecinos de la necesidad de cuidar todo eso», explicó ayer Manuel García, de la Asociación Rascasa, organizadora de talleres de integración sociolaboral desde hace décadas.

«Múltiples actuaciones»

Sin embargo, el equipo de gobierno local prefirió quedarse ayer con «las múltiples actuaciones llevadas a cabo» en los últimos cuatro años. Entre ellas citó la rehabilitación del Molino de las Piedras. En materia de Tráfico, destacó la señalización viaria colocada en varias calles, la instalación de un radar de velocidad y la supresión de baches. En el ámbito educativo, el Ayuntamiento resaltó la apertura del comedor de la escuela de verano, en el colegio Aníbal, la campaña de prevención del absentismo y el concurso de dibujo para promocionar la limpieza pública.

Asimismo, Servicios Sociales mejoró las subvenciones a colectivos que luchan contra la exclusión social, la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) promovió un programa de inserción laboral e Igualdad impulsó ambas medidas en el ámbito concreto de la mujer. Por lo que se refiere a Infraestructuras, el Ayuntamiento destacó las obras en las plazas Pablo VI y Perico el Cojo, junto a otra en la de Sauces y a la instalación de alumbrado.

Continuar esta tarea no estará en manos de la actual corporación y Castejón solo podrá hacerlo si repite en el cargo, tras las elecciones del próximo 26 de mayo. Por ahora, no tiene un presupuesto municipal aprobado para este año que le permita hacer nada. Acudirá, dijo ayer, a una convocatoria de subvenciones cuyos fondos, en todo caso, llegarían a principios de la próxima legislatura municipal. La historia reciente en ese aspecto no es muy halagüeña. El Ayuntamiento ha fracasado en las últimas convocatorias para conseguir fondos que poder usar en la regeneración urbana.

«Esperemos que todo esto desemboque en un proyecto bien coordinado. Fénix nació con la intención de actuar con varios años por delante y conseguir que el cerro de los Moros pueda ser en el futuro el 'otro Parque Torres' de la ciudad», explicó Manuel García. Por no hablar del proyecto sin concretar de eliminar o mitigar el efecto barrera de la línea de ferrocarril de vía estrecha (FEVE), incluido en una futura estación intermodal de transportes con autobuses, tren convencional y AVE.