Castejón augura un año sin crecimiento urbano y responsabiliza a la Comunidad

«No hemos perdido el Arru; trabajamos para lograr ayudas»

El Ayuntamiento considera que sus opciones de acceder a las ayudas a la regeneración urbana presentadas por el consejero de Fomento, Patricio Valverde, el pasado 18 de septiembre a los municipios de la Región de Murcia siguen intactas. «No hemos perdido fondos, no se puede perder aquello que no tenía fecha de caducidad. ¿Dónde está escrita esa fecha? ¿Cuándo se ha notificado? En aquella reunión no porque allí estaba nuestra coordinadora de Desarrollo Sostenible. Hay que ser más serio. El Ayuntamiento trabaja en un proyecto para incluir varios barrios dentro del plan de Áreas de Rehabilitación y Restauración Urbana (Arru)», dijo ayer la alcaldesa, Ana Belén Castejón. La Comunidad informó anteayer de que el plazo acabó el 31 de octubre sin que Cartagena presentara propuestas.