Castejón aprecia «razones para manifestarse en la calle» por no tener Hemodinámica 24 horas La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, en una imagen de archivo. / Antonio Gil / AGM La alcaldesa pide que López Miras aclare si cree justificados los traslados a la Arrixaca para operar de corazón. El Grupo Parlamentario del PSOE recibe instrucciones de pedir la comparecencia en la Diputación Permanente EDUARDO RIBELLES Cartagena Lunes, 6 mayo 2019, 13:30

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, consideró este lunes que no contar con un servicio 24 horas de Hemodinámica en Cartagena, con Cirugía Cardiaca y tener que trasladar a pacientes a Murcia para que sean tratados e intervenidos «es una razón para echarnos masivamente a la calle, porque se trata de la salud». «Es una cuestión digna de manifestarse y decir alto y claro que no podemos seguir así», aseguró Castejón. La primera edil afirmó que es necesario que Hemodinámica funcione de forma ininterrumpida, con Cirugía Cardiaca.

Las declaraciones del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, en las que la semana pasada daba por bueno el horario de funcionamiento del servicio en el Hospital Santa Lucía, por la mañana y hasta primera hora de la tarde, suscitó una contundente reacción en Castejón: «Anuncio que he pedido al Grupo Parlamentario del PSOE que exija una reunión urgente de la Diputación Permanente, para que el jefe del Gobierno autonómico explique si realmente cree que Cartagena no necesita ese servicio funcionando las 24 horas».

Castejón se hizo eco de un informe hecho público por 'La Verdad' que «dejaba claro un resultado que es una realidad. Los datos fríos dicen que hubo 8 fallecidos que estaban en lista de espera para ser operados por el colapso del servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital de la Arrixaca de Murcia», indicó. «El escrito deja claro que la mortalidad fue del 4%, con siete fallecidos en el Santa Lucía, y del 9%, con 25 fallecidos en La Arrixaca», añadió. «Estamos jugando con algo de vital importancia, porque acometer a tiempo una operación puede salvar una vida», concluyó.

«Es un tema lo suficientemente serio para que sea el presidente el que comparezca a petición propia y lo explique, en lugar de pasar la vergüenza de que sean los grupos políticos de la oposición los que le obliguen», aseveró la primera edil. En cualquier caso, manifestó que está segura de que el resto de partidos apoyarán esta opción.

Por último, descalificó las declaraciones de la candidata a la alcaldía por el PP, Noelia Arroyo, que aseguró que lleva en su programa reivindicar un servicio de Hemodinámica las 24 horas. Le reprochó que lo haga ahora y no cuando formaba parte del Gobierno regional, con mayor influencia en sus decisiones como portavoz y consejera. «Yo no he tenido esa suerte», apuntó.