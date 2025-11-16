Un cartel creado a partir de figuras de plastilina ilustra el Carnaval de Cartagena de 2026

El Carnaval de Cartagena celebró este sábado el primero de los actos que compondrán la próxima edición de 2026, con la presentación del nuevo cartel ... y de las personas que encarnarán a sus personajes principales a lo largo del próximo año.

Obra del ilustrador y creativo cartagenero Cristóbal Aguiló Domínguez, en 'El Carnaval pisa fuerte' se han empleado diferentes técnicas, que van desde la elaboración de las figuras con plastilina, hasta la fotografía y la composición gráfica. «He partido de uno de los actos del Carnaval de Cartagena, como es el Concurso de Drag Queen, y de una de las botas que usan en sus espectáculos brotan muchos de los personajes. He querido hacer un guiño al Carnaval, incluyendo a Don Carnal y Doña Cuaresma o a la reina, y también a la ciudad, con elementos distintivos como el submarino, los pavos reales del Parque Torres o las imágenes del Palacio Consistorial y el Teatro Romano», explicó Cristóbal Aguiló.

Este ilustrador cuenta con un estudio propio en Cartagena y lleva a sus espaldas muchos años de experiencia. «En 2011 gané por primera vez un concurso de ilustración y fue precisamente el del Carnaval de Cartagena. Le estoy muy agradecido porque me abrió la puerta a un mundo que no sabía que existía y ahora llevo más de 200 premios en toda España. Hay que valorar todo el esfuerzo humano que se hace en estos concursos porque lleva muchísimo trabajo», afirmó.

Además del cartel, el presidente del Carnaval, Eduardo Pignatelli, dio la bienvenida también a los nuevos personajes de Doña Cuaresma y Don Carnal, que este año encarnarán Lara Varela y Marco Antonio Pérez de la comparsa Salgueiro, en su versión adulta y Fermín Gómez Ortiz y Andrea Juan Martínez de Detallitos, en la modalidad infantil.

Pignatelli agradeció durante el acto la confianza de sus patrocinadores, así como al «inmenso trabajo que hacen durante todo el año nuestras comparsas, chirigotas y grupos coreográficos para que tengamos este magnífico Carnaval lleno de alegría. El presidente recordó también las fechas en las que se desarrollará, que será desde el 6 al 17 de febrero.

En un acto de Carnaval no podían faltar tampoco las actuaciones y la música, por lo que la presentación contó con las coreografías, el color y el brillo de la mano de las comparsas Paraíso, con temática basada en la película de Pixar 'Bichos'; y Salgueiro, inspirados en La leyenda de Kianga, considerada una diosa protectora de las aguas.