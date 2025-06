Un cartagenero denuncia la «denigrante» falta de accesibilidad de los trenes hacia Murcia y Madrid: «No es un favor, es un derecho»

Jesús Nicolás Martes, 3 de junio 2025, 14:15 | Actualizado 14:44h. Comenta Compartir

«La accesibilidad no es un favor, es un derecho». Con este mensaje escueto, pero muy contundente concluye el vídeo del cartagenero Pablo Molina. Su clip, de apenas un minuto y 13 segundos se ha hecho viral en redes sociales. El también militante de MC y vocal en la junta vecinal de Canteras contaba la mala experiencia que, el pasado fin de semana, tuvo en su viaje en tren hasta Madrid. Al ya de por sí aislamiento ferroviario que sufre la ciudad tras el cierre de la línea hacia la capital a través de Chinchilla, se sumó las notorias deficiencias en los convoyes para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

Para llegar hasta la capital, donde tenía lugar un encuentro de formaciones municipalistas de toda España, Molina optó por tomar un tren de proximidad hasta Murcia y, desde allí, coger un AVE hasta Chamartín. Con tan mala fortuna que, en ninguno de los trayectos, tuvo las cosas fáciles. Una situación «denigrante», califica Molina, por la que él espera que nadie más en sus mismas condiciones tenga que volver a pasar.

«El despropósito del viaje se inicia en el tren de Cartagena a Murcia porque, claro, el AVE no llega a Cartagena. Nos venden los billetes con una información errónea. Y, a pesar de haber avisado de mi circunstancia, lo que me encuentro es un tren inaccesible y un personal con nula empatía que se niega a prestar la ayuda que me corresponde», relata en su vídeo el joven, al que se puede ver cómo le suben a peso sujentándole entre dos personas y no sentado en su silla de ruedas.

«Para hacer el trasbordo al tren de Murcia a Madrid había una rampa para poder entrar. De todas formas los pasillos eran estrechos y no pude sentarme en mi asiento establecido. Me senté en el primero ya que mi silla no cabía. Al llegar a Madrid tampoco apareció el personal de asistencia», señala Molina.

La suerte sí la tuvo a la vuelta, ya que un amigo pudo llevarle de vuelta a Cartagena en coche. Y menos mal porque se hubiera encontrado con el mismo panorama que a la ida. «Mis compañeros que regresaron en tren comprobaron, en ese mismo tren que habían subido, también tenía escaleras y pasillos estrechos».

Con el disguto del mal rato, Molina explica que ha querido realizar el vídeo porque «todos los trenes deben ser accesibles porque no cumplirlo es una forma de exclusión y a la vista está que no se cumple. Si me tiene que pasar a mí para que no le pasa a nadie más, bienvenido sea».

Moción de MC

A raíz de lo sucedido, MC anunció este martes que llevará al próximo Pleno una iniciativa para instar al Gobierno de España y a todos los organismos competentes a subsanar todas las deficiencias y problemas de accesibilidad que existen en los trenes entre Cartagena y Murcia

El portavoz de la formación cartagenerista, Jesús Giménez Gallo, aseguró que «la plena accesibilidad y la inclusión no se trata de algo que te ofrezcan grácilmente, sino que es un derecho de todos los españoles y, por supuesto, de todos los cartageneros. Esperamos contar con el apoyo unánime del Pleno, y que el Gobierno no tarde en atender esta solicitud».

La respuesta de Renfe

Portavoces de Renfe reconocieron a este periódico que los trenes que circulan entre Cartagena y Murcia no están adaptados para personas con movilidad reducida. No obstante, recalcaron que todos los trenes de Alta Velocidad, incluido el que conecta Murcia y Madrid, están totalmente adaptados y equipados con rampa de acceso, asiento y baño específico para personas con movilidad reducida.