Un cartagenero busca inversores en China para fabricar aerodeslizadores eléctricos: «El Mar Menor es el mejor campo de pruebas»

Jesús Nicolás Sábado, 26 de julio 2025, 08:08 Comenta Compartir

Tantos años después de que la Armada intentara sin éxito desarrollar en Los Urrutias su flota de 'hovercraft' -también conocidos en español como aerodeslizadores-, un empresario cartagenero no da la batalla por muerta. José Tarifa, dedicado profesionalmente al mundo del rótulo y el diseño gráfico, quiere reinventar este tipo de vehículo anfibio mediante su electrificación. El proyecto tiene nombre: Aero5

En búsqueda activa de inversores, este año viajó a la ciudad china de Chengdú, donde se reunió con un grupo de posibles interesados en su propuesta. No tuvo suerte. Pero cuenta a LA VERDAD que no ceja en su empeño y no pierde la esperanza de que surja algún poderoso bolsillo y que quizá, quién sabe, sea además español. «A mí me gustaría que esto se pudiera desarrollar en Cartagena y que la ciudad tuviera una marca de vehículos potente», confiesa este empresario. «Lo estoy teniendo muy difícil porque este tipo de vehículo es muy desconocido aquí, cuando en otros países está mucho más extendido».

Este diseñador presume de las bondades y ventajas que, dice, los aerodeslizadores traen respecto de los barcos o coches convencionales. «Para labores de rescate y salvamento son ideales. Tanto en playas como, por ejemplo, en una riada como la de Valencia. Estoy convencido de que podría salvar muchas vidas. Puede remontar la corriente y no corres el riesgo de chocar con nada bajo el agua».

Tarifa insiste en que, además, si se desarrollara en Cartagena encontraría grandes ventajas. «El Mar Menor es el perfecto campo de prácticas. Siempre he pensado que, por ejemplo, ayudaría a acortar trayectos. Con uno de estos vehículos puedes cruzar de Los Alcázares al puerto Tomás Maestre en 10 minutos».

Su idea, dice, es ir poco a poco y asegura que ya cuenta con un estudio económico y de viabilidad. «Lo primero que le propuse a los inversores chinos fue un vehículo de alta gama, como un Audi o un Mercedes de los 'hovercraft' que podría salir a la venta por unos 60.000 euros», indica. «El objetivo es hacer cuatro modelos, tres de ellos más asequibles y hacer uno especial para transporte de pasajeros».

Asimismo, afirma que una de las empresas más potentes en el desarrollo de estos vehículos es rusa -de San Petersburgo- y está afectada por las sanciones consecuencia de la guerra de Ucrania. «Sin esa competencia, es ahora el momento tomarles la delantera a ellos, que son los más avanzados en esta tecnología».