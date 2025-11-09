Cartagena a ritmo de cuarentuna

Han tenido que pasar 27 años para que las calles de la Trimilenaria se vistieran y llenaran de tunos de más de 40 años. Cuarentunos ... cantando, bailando, dando colorido, alegría y ambiente de fiesta hasta altas horas de la madrugada repartidos por todos los bares, terrazas y plazas de nuestra Cartagena. El primer Certamen Internacional de Cuarentunas se realizó en el año 1993 en Marbella y el quinto y el sexto se celebraron en nuestra ciudad en los años 1997 y 1998. Ya le tocaba de nuevo organizarlo a nuestra Cuarentuna. Ha sido el vigésimo octavo, celebrándolo el pasado mes de octubre en nuestra Trimilenaria. Se congregaron un total de 25 cuarentunas llegadas de casi todos los rincones de España y, también, de Holanda y Portugal. Cerca de 500 tunos convirtieron nuestra ciudad en un acontecimiento músico-cultural de unas dimensiones nunca vistas anteriormente.

En estos tres días de disfrute musical gocé de muy buenos ratos con cuarentunos no solo pertenecientes a nuestra cuarentuna sino, también, de otras con los que compartí tragos y tapas. Entre ellos estaba un gran cuarentuno llegado con la Tuna de Burgos. Me refiero a Juan Carlos Aparicio, ex ministro de Trabajo y Previsión Social en el Gobierno de José María Aznar. Una excelente persona que se caracteriza por una sencillez extraordinaria. Disfrutó mucho cuando, entre trago y trago, los cuarentunos de aquí cantaron: «Nací en una ciudad trimilenaria con muchos 'pico esquinas' y degustamos michirones, crespillos, pulpos a la cartagenera, pésoles con salazones, marineras y exploradores. Degustamos el caldero del Mar Menor, nos tomamos los asiáticos de 43 y bebemos reparos, láguenas y palomas. Somos 'Ciudad de los Submarinos' y tenemos ruinas romanas, murallas, castillos, fortalezas y baterías militares por doquier».

Es muy fácil rodearse de tan buena gente. Entrelazar la historia, el patrimonio y los grandes acontecimientos de Cartagena con los gestos íntimos de gratitud y homenaje familiar. Todo con la finalidad de intentar dejar una honda sensación de arraigo, de respeto hacia quienes nos precedieron y de admiración por tantos que, con visión y corazón, continúan haciendo historia de nuestra Trimilenaria.

Después de leer el pregón de este Certamen nos encontramos –en una de las innumerables paradas– con un grupo de tunos en Alviento. Allí disfrutamos de un excelente vino de Pedro Martínez: De Nariz Edición Limitada Yecla, una Monastrell hedonista pero de gran equilibrio, complejidad y profundidad. Tan buen vino estuvo acompañado de unos 'submarinos'; esto es, unos mini-bocadillos conocidos así debido a su forma y nombres. Empezamos con un Tramontana S-74 compuesto de 'roast beef', salsa inglesa y queso cheddar. Continuamos con el Tonina S-62 compuesto de calamar andaluz y salsa tártara Alviento. Por último un Isaac Peral S-81 relleno de panceta a la brasa, aceite de trufa y queso mozzarella. Cualquiera de ellos sabrosísimo.

Y, entre trago de vino, exquisito bocado cartagenero y mientras los tunos interpretaban sus canciones, Ismael nos contaba una bonita y tremenda reflexión: «Cualquiera amanece en una fiesta contigo, pero no cualquiera lo haría en un hospital. Cualquiera come contigo en un restaurante, pero no cualquiera come contigo sentado en la calle. Cualquiera puede estar en los momentos de abundancia, pero no cualquiera está contigo en la escasez. No te olvides de valorar a quien está contigo siempre, porque lo único que no se puede comprar en esta vida son los valores y la lealtad».

La decana de Holanda

Continuamos el recorrido 'tunero' por las calles de nuestro casco histórico con unos valencianos y portugueses y, por supuesto, también con los de nuestra ciudad. La Cuarentuna de Cartagena fue fundada en 1994 –hace justo 35 años– lo que la convierte en la sexta más antigua de Europa. La Cuarentuna de Holanda fue creada en 1972, por lo que es la decana y más antigua de toda Europa y, la de Barcelona, la decana y más longeva de España, dado que fue fundada en 1977. Nuestra cuarentuna es una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin último es defender, conservar y promover acciones culturales basadas en la tradición musical-estudiantil de nuestro país. La cartagenera fue la primera tuna en llevar arreglos musicales propios de un certamen oficial. Tiene publicados dos discos que, por cierto, son muy buenos: 'Volver' y 'Noches de Cartagena'. Asimismo, fue la primera cuarentuna en apadrinar a la primera cuarentuna femenina en España: la de Alicante en el año 2020.

En nuestro paseo hicimos parada musical en el Pani, donde nos tomamos unos «roncitos a la piedra». De esta manera los pidió Adalberto, un portugués que canta de auténtico lujo. El ron Brugal Colección Visionaria, ultra-premium de edición limitada, nace de 135 años de experiencia y una técnica innovadora de tostado aromático de barrica. Acompañado solo de hielo libre de escarchas y, en amena tertulia, valoramos el éxito de este Certamen que el Ayuntamiento y la UPCT se han volcado en apoyar, creyendo desde el primer momento en este ambicioso proyecto que ha llenado las calles de la ciudad de un espectáculo musical y cultural mostrando a nuestros visitantes historia, cultura y tradiciones.

En la comida oficial celebrada en los patios del CIM los 500 tunos cantaron a la Madrina del Certamen: nuestra alcaldesa. Allí le hicieron entrega de recuerdos de cada ciudad de donde pertenecían las 25 cuarentunas. Del mismo modo, Noelia les obsequió con nuestro típico «estuche de asiático». Durante la comida el presidente de nuestra cuarentuna comentó la posibilidad de celebrar cada año un Certamen Nacional de Cuarentunas con diez grupos invitados y convertirlo en tradición musical de nuestra ciudad. De hecho, ya están preparando el proyecto.

La comida la preparó –y de mucho nivel– el chef Paco Medina, del Catering Abrevadero. Les encantó a los 500 tunos y consistió en surtido de embutidos de matanza, blanco, butifarra, longaniza, chorizo y lomo con queso curado de la tierra y pan recién salido del horno. Continuamos con huevos rotos con patatas de La Puebla y virutas de ibérico. Seguimos con ensalada de rulo de queso de cabra, lechuga, tomate y frutos secos con balsámico de Módena. El chef nos sorprendió con una degustación de exquisito caldero y alioli. El plato final fue carrilleras de cerdo: un verdadero homenaje a la tradición culinaria con una textura tierna y jugosa, con romero y cremoso de patatas. Fue un plato soberbio. El postre «a lo cartagenero», unas buenas raciones de tarta cartagenera de crema. Todo regado con vinos tintos de la Región y dorado de nuestro campo. Después de la comida, nuestros tunos invitados pedían los asiáticos por los distintos locales de hostelería de la ciudad.