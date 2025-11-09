La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente de la Federación Internacional de Cuarentunas, el exministro Aparicio, el jefe de la Cuarentuna, el pregonero, la madrina, el almirante del Arsenal, el presidente de la Asociación Cuarentuna de Cartagena, el concejal de Educación y la concejal de Turismo. LV
Las cosas por su nombre

Cartagena a ritmo de cuarentuna

Tomás Martínez Pagán

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:36

Han tenido que pasar 27 años para que las calles de la Trimilenaria se vistieran y llenaran de tunos de más de 40 años. Cuarentunos ... cantando, bailando, dando colorido, alegría y ambiente de fiesta hasta altas horas de la madrugada repartidos por todos los bares, terrazas y plazas de nuestra Cartagena. El primer Certamen Internacional de Cuarentunas se realizó en el año 1993 en Marbella y el quinto y el sexto se celebraron en nuestra ciudad en los años 1997 y 1998. Ya le tocaba de nuevo organizarlo a nuestra Cuarentuna. Ha sido el vigésimo octavo, celebrándolo el pasado mes de octubre en nuestra Trimilenaria. Se congregaron un total de 25 cuarentunas llegadas de casi todos los rincones de España y, también, de Holanda y Portugal. Cerca de 500 tunos convirtieron nuestra ciudad en un acontecimiento músico-cultural de unas dimensiones nunca vistas anteriormente.

