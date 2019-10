Efthimios Zervas: «Cartagena precisa más casas con eficiencia energética» El catedrático Efthimios Zervas, en la UPCT. / lv «La solución al problema es cara y muchos políticos no están de acuerdo. Además, no acabamos de salir de una crisis y parece que viene otra», afirma el catedrático de la Hellenic Open University C. R. CARTAGENA. Viernes, 4 octubre 2019, 01:51

El catedrático de la Hellenic Open University Efthimios Zervas dio ayer en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) una conferencia sobre pobreza energética, dentro de las actividades formativas del Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales. Antes de su charla, visitó el Laboratorio de Energías Renovables de la Politécnica, donde conoció el proyecto del profesor Juan Pedro Solano sobre tecnologías de almacenamiento de energía para promover la autonomía energética en Europa. Con formación humanística y filosófica además de tecnológica, el experto griego aboga por una perspectiva social entre los ingenieros para contribuir a ayudar a quienes más lo necesitan.

-¿Qué se debe hacer en materia de pobreza energética de cara a una nueva crisis económica?

-Debemos proteger a la población pobre para que no caiga en la extrema pobreza. En el centro de Cartagena he visto zonas con viviendas en muy mal estado, que habría que rehabilitar para que tengan un mínimo de eficiencia energética. Esta ciudad precisa más casas preparadas. Pero eso cuesta dinero y muchos políticos no están de acuerdo. Lamentablemente, la crisis de 2008 no ha acabado y parece que viene otra. La pobreza energética es un gran problema. Su solución no será fácil.

-¿Pueden las energías renovables resolver la pobreza energética?

-Pueden ayudar, pero el problema de la pobreza energética no es de eficiencia, sino de falta de recursos por la carestía de la energía y está relacionada con la pobreza financiera, cultural y de otros tipos.

-¿Por qué es tan cara la energía?

-Hay muchas razones. Algunas son técnicas, como que las energías sostenibles aún son más caras que el petróleo. También hay causas financieras, pues cada año las compañías energéticas aumentan sus beneficios. Es su objetivo como empresas privadas, pero hay quien se está replanteando el sistema. De hecho, en el Reino Unido, la oposición ya reclama la nacionalización de la energía.

-¿Por qué debe interesar a los estudiantes de ingeniería la pobreza energética?

-¿Quién da trabajo a los ingenieros? La sociedad. No podemos estar desconectados de sus problemas. Necesitamos idear, desarrollar y fabricar productos que respondan a las necesidades sociales y económicas. ¿De qué sirve crear coches que valen un millón de euros?

-¿Existe una mayor perspectiva social entre los ingenieros griegos a causa de la crisis?

-Mayoritariamente, no. Muchos de mis colegas no ven los problemas sociales que nos rodean, pero la tendencia es a una cada vez mayor sensibilidad. Especialmente en Francia. Pero debería ser un fenómeno global, los ingenieros necesitan formarse también en sociología y no solo en matemáticas para saber lo que ocurre al otro lado de la calle. Sí es cierto que la crisis en mi país hizo que muchos ingenieros descubrieran la pobreza, porque ellos mismos quebraron.