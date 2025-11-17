La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El historiador y editor Francisco Velasco, en una imagen de archivo. CEDIDA
El Tío del Saco

La Cartagena de finales del franquismo

José Sánchez Conesa

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:07

Francisco Velasco Hernández nos presenta el próximo jueves, 20 de noviembre, en el Centro Cajamurcia, que se encuentra ubicado en el Palacio Pedreño frente al ... Icue, el libro titulado 'Cartagena y su municipio a finales del franquismo (1965-1975)'. El historiador y editor estará acompañado de Paco Escudero, Tomás Martínez Pagán y Juan José Muñoz.

