La Cartagena de finales del franquismo

Francisco Velasco Hernández nos presenta el próximo jueves, 20 de noviembre, en el Centro Cajamurcia, que se encuentra ubicado en el Palacio Pedreño frente al ... Icue, el libro titulado 'Cartagena y su municipio a finales del franquismo (1965-1975)'. El historiador y editor estará acompañado de Paco Escudero, Tomás Martínez Pagán y Juan José Muñoz.

En conversación mantenida con el doctor Velasco, éste sostiene que hasta la fecha la historiografía se ha centrado en el primer franquismo de la dura represión, el estraperlo y las cartillas de racionamiento. Ahora le toca el turno al desarrollismo que comenzó en realidad en 1959, lo que suponía el fin de la desastrosa autarquía y la adopción de medidas liberalizadoras que llevarán a abrir el país al turismo y a solicitar el ingreso en el Mercado Común Europeo, petición que fue denegada por la propia naturaleza del régimen. Los tecnócratas propiciaron un rápido crecimiento económico, la modernización y la industrialización, factores que trajeron consigo la incorporación de la población a la sociedad de consumo, los cambios de hábitos y de mentalidades. Unas condiciones que portaban el germen de la destrucción del propio franquismo, al dejar atrás la fracasada política autárquica con la que se identificaba Franco y el aparato del Movimiento.

El autor aborda el espectacular crecimiento demográfico del periodo estudiado, con una emergente población joven que será protagonista destacada de los cambios trascendentales que tendrán lugar después, produciéndose un gran éxodo del campo a la ciudad, lo que conducirá al vaciamiento en nuestro municipio de la zona oeste y de la zona minera e incluso de otras comarcas deprimidas de la Región y provincias limítrofes, a favor de barrios como Los Dolores, barriadas de las Cuatrocientas, las Seiscientas, San Cristóbal, San José Obrero, Fuente Cubas o la Urbanización Mediterráneo.

Industria y cambio

El foco de atracción lo constituirá la Bazán, que llegó a contar con 4.000 empleados, el polo petroquímico de Escombreras con empresas como la refinería de petróleo, las dos factorías de fertilizantes, butano y la central térmica, sumadas a otras como Explosivos Río Tinto, Española de Zinc, el Azor, Licor 43 y las numerosas contratas que las servían.

Francisco Velasco presentará su libro el próximo jueves 20 de noviembre en la sala del Palacio Pedreño

Cartagena era una ciudad cuartel donde la influencia del capitán general de Marina estaba por encima de la del propio alcalde. La modernización de este cuerpo supuso un gran impulso para la industria naval cartagenera, con la construcción de los S-60, S-70 y las fragatas.

La gran atracción de mano de obra requirió un gran esfuerzo en la promoción de viviendas que el propio gobierno acometió a través de la Organización Sindical del Hogar, sumado a la obligación que tenían algunas de estas grandes empresas de edificar casas para sus empleados. De esta forma, Repesa propició la barriada de José María Lapuerta y la Bazán las casas de Corea, viviendas destinadas a sus obreros, mientras que la calle Trafalgar estaba reservada a la élite de sus empleados. Igual segmentación social observó la Marina con su tropa alojada en las llamadas casas de Marina de la calle Ramón y Cajal, mientras que la jerarquía residía en la Muralla del Mar. Califica el autor de mundo feliz el modelo urbanístico seguido en el poblado de Escombreras, imitador del modelo americano con importantes equipamientos y servicios, inexistentes en el resto de la ciudad.

Ampliar Portada de su nuevo libro. Cedida

Ciertamente las personas afiliadas a organizaciones del Movimiento como la Organización Juvenil Española (OJE) o la Sección Femenina suponían un 2% de la población, mientras que la gran mayoría mostraba desinterés o miedo. Según Velasco la élite falangista la componían medio centenar de personas, constituyendo una plataforma de promoción el Consejo Local del Movimiento con sede en el Palacio de Aguirre.

El autor aborda el periodo de 1965 a 1975, con el crecimiento de la población joven, que será protagonista del cambio

Los alcaldes protagonistas de esta etapa serán Gines Huertas y Luis Roch. El primero fue un buen alcalde al impulsar la construcción de escuelas, obras de asfaltado y acerado, la edificación de la Casa de la Juventud, la Casa de la Cultura y la renovación de las fiestas estivales de Santiago y el Carmen, las más importantes del sureste español. Se da la paradoja de que en la última Velada Marítima iban en la embarcación siniestrada dos de sus hijos, que cayeron al mar, aunque salvaron sus vidas en tan trágica aventura. Roch apenas estuvo en el cargo algo más de un año y, a diferencia del anterior, sí era un hombre de Falange. Tomó medidas contra el caos urbanístico, evitando la construcción de bloques de pisos de hasta 17 plantas y otras barbaridades en las urbanizaciones de playa.

Libertades y democracia

El aumento de las rentas supuso el despegue del consumo y el acceso de más estudiantes a las enseñanzas medias, la formación profesional y la universidad. Esa juventud formada y consciente se movilizará por las libertades y la democracia, incorporándose a grupos culturales, los clandestinos partidos políticos y las nacientes Comisiones Obreras en las que jugaron un papel importante organizaciones de la Iglesia como la HOAC, las JOC y el PCE.

En el terreno cultural destacaremos aportaciones notables como la que supusieron grupos teatrales como Andanzas y Retablico. La mujer comenzó a jugar un papel más destacado en la sociedad con el acceso a determinados puestos de trabajo, planteándose temas como los anticonceptivos, el divorcio y mayores cotas de participación. Caso paradigmático el de Isabel Rosique Conesa, profesora y activista cultural, que se convirtió en la primera mujer en acceder a una concejalía.

No se olvida Paco Velasco de las carreras de Ángel Nieto en el Corpus, el paso de los grandes cantantes por la Dama de Oro y el Polideportivo de Islas Menores ni de los gustos y disgustos del Efesé.

La crisis del petróleo de 1973, motivada por el espectacular incremento de su precio, ocasionó una recesión mundial debida a la alta infracción, el aumento del desempleo y la gran caída del crecimiento económico. Pésima herencia para la democracia que estaba por venir.