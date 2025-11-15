MC Cartagena ficha como asesor a Francisco Espejo, rival de Noelia Arroyo en las últimas primarias del PP El portavoz de la formación cartagenerista, Jesús Giménez Gallo, valoró que su llegada «confirma que nuestro proyecto sigue creciendo, ilusionando y atrayendo a más cartageneros»

Francisco Espejo, exportavoz del PP y rival de Noelia Arroyo en las últimas primarias al liderazgo de la agrupación local del partido, ha cambiado de bando. Según ha podido confirmar LA VERDAD, el que fuera también concejal con la exalcaldesa Pilar Barreiro y ocupara puestos de responsabilidad con Ramón Luis Valcárcel y Fernado López Miras en San Esteban, ingresará ahora en las filas de MC. Así lo ratifican fuentes del partido a este diario, quienes reconocen que, el pasado viernes, el grupo municipal encabezado por Jesús Giménez Gallo solicitó la incorporación de Espejo a la plantilla de asesores de confianza de la formación cartagenerista.

En la tarde de este mismo sábado, Giménez Gallo informó oficialmente de su decisión a los afiliados. Mediante una comunicación interna, el secretario general de MC defendió que esta nueva incorporación «confirma que nuestro proyecto sigue creciendo, ilusionando y atrayendo a más cartageneros que creen, como nosotros, en un municipio con rumbo, con ambición y con voz propia». El dirigente explicó que, en este contexto de crecimiento orgánico, «cada día se acerca más gente valiosa, con experiencia, con compromiso y con un profundo amor por esta tierra».

La llegada de Espejo, exdirector general en varias consejerías del Gobierno regional y concejal del Ayuntamiento durante dos mandatos, aparece en el mensaje como un movimiento estratégico. Según Giménez Gallo, el fichaje «refleja precisamente eso: que MC es una casa abierta donde caben todos los que quieren trabajar por Cartagena con lealtad y con visión de futuro».

La maniobra de MC adquiere especial relevancia política porque Espejo protagonizó uno de los enfrentamientos internos más sonados del PP cartagenero en los últimos años al anunciar su intención de competir contra Arroyo por la presidencia local del partido. «No me mueve nada ni nadie que no sea mejorar el funcionamiento del PP en Cartagena. Esto no es una guerra contra Noelia Arroyo, ni una ruptura del partido», declaró entonces a este periódico, posicionándose en enero del año pasado como alternativa al dominio de Arroyo en el PP local.

Su trayectoria en las filas de los populares fue extensa. Militante desde los 18 años, director general en distintas consejerías entre 2007 y 2011, y concejal con cargos de relevancia entre 2011 y 2019, primero como responsable de Infraestructuras, después de Urbanismo y, por último y hasta 2019, como portavoz municipal del PP.

Ampliar Francisco Espejo, cuando ejercía como portavoz del PP en el Ayuntamiento. Pablo Sánchez / AGM

Nacido en Cartagena en 1972, Espejo es Graduado Social Diplomado, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales en todas sus especialidades, auditor de sistemas de prevención y máster en Gestión de Calidad y Medio Ambiente.

Extensa trayectoria política

Ha trabajado en el sector privado durante una década y ocupó puestos de dirección en el Gobierno regional. Desde julio de 2007 a octubre de 2008, fue director general de Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio y, en octubre de 2008, se incorporó a la Consejería de Agricultura y Agua como director general de Planificación, Evaluación y Control Ambiental.

En los últimos años ha compaginado su experiencia institucional con la empresarial. De 2020 a 2023, ocupó los puestos de director general de Ganadería, Pesca y Acuicultura y, posteriormente, como director de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino del Gobierno regional. Cargos que no le impidieron dedicar también tiempo a su papel como socio fundador de LaTitaFina del Sureste, conocido local de hostelería de la calle Santa Florentina.

El aterrizaje de Espejo en MC no es un caso único. El partido cartagenerista ya cuenta en sus filas con otro referente del PP de la etapa de la exalcaldesa Pilar Barreiro. Enrique Pérez Abellán, también exconcejal popular, abandonó el partido y terminó consolidándose como una figura de peso dentro de MC. Actualmente actúa como enlace entre la dirección de MC y los representantes de los cartageneristas en las diferentes diputaciones.

«La única alternativa real»

En su mensaje a los afiliados, Giménez Gallo enmarcó la incorporación ahora de Espejo en un momento de impulso interno y proyección de futuro, asegurando que se produce en un escenario marcado por la confianza creciente de la ciudadanía en la alternativa cartagenerista. Según afirmó, MC avanza porque «es la única alternativa real de gobierno para garantizar un futuro digno a Cartagena y a toda su comarca». El líder del partido insistió también en que había querido comunicar este movimiento directamente a la militancia, señalando que «he querido que seáis los primeros en conocer esta información, para que llegue con claridad, sin intermediarios ni interpretaciones».

Giménez cerró su mensaje apelando al carácter colectivo del proyecto y a la vocación de futuro del partido, subrayando que «lo que estamos construyendo es mucho más que una organización política: es un proyecto común de todos los cartageneros que quieren ver a su tierra avanzar, prosperar y ocupar el lugar que merece».