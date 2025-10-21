La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las tres patronales fueron recibidas por la alcaldesa. Antonio Gil/ AGM

Cartagena, Ferrol y Cádiz piden a la Armada que concrete cómo y cuánto ampliará su flota

Las tres patronales critican que las empresas no pueden dimensionar bien sus plantillas sin saber qué presupuesto irá a la construcción naval

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 21 de octubre 2025, 23:33

Las patronales de Cartagena, Ferrol y Cádiz reclamaron al Gobierno central este martes una ley de estabilidad presupuestaria que dé garantías de futuro al sector ... naval y de la defensa en los tres grandes astilleros que surten de buques a la Armada. Las tres organizaciones empresariales, que visitaron ayer el Arsenal, reivindicaron que la industria auxiliar reclama certezas respecto de las intenciones de la Armada de renovar y ampliar su flota. Algo que estiman imprescindible para que las empresas puedan dimensionar correctamente sus plantillas y su inversión futura en I+D.

