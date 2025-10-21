Cartagena, Ferrol y Cádiz piden a la Armada que concrete cómo y cuánto ampliará su flota

Las patronales de Cartagena, Ferrol y Cádiz reclamaron al Gobierno central este martes una ley de estabilidad presupuestaria que dé garantías de futuro al sector ... naval y de la defensa en los tres grandes astilleros que surten de buques a la Armada. Las tres organizaciones empresariales, que visitaron ayer el Arsenal, reivindicaron que la industria auxiliar reclama certezas respecto de las intenciones de la Armada de renovar y ampliar su flota. Algo que estiman imprescindible para que las empresas puedan dimensionar correctamente sus plantillas y su inversión futura en I+D.

El presidenta de la Confederación de Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Ana Correa ejerció de anfitriona en esta visita. Correa agradeció a la Armada «todo el apoyo y la colaboración que está brindando a las pequeñas y medianas empresas».

La presidenta de la COEC reivindicó que Armada y empresas deben avanzar coordinados hacia la soberanía tecnológica y la independencia estratégica. Citó en este sentido como ejemplo que el periscopio o las hélices de los actuales submarinos S-80 son todavía piezas importadas de otros países y señaló que objetivo de la Armada es que, en un futuro, «los próximos submarinos se puedan diseñar y fabricar con tecnología española».

«Punta de lanza» industrial

Cristóbal Dobarro, presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer) destacó por su parte que a Ferrol, Cartagena y Cádiz les une «tres siglos de relación con la Armada y la construcción naval» y el orgullo, calificó, de ser «punta de lanza» de la industria militar a nivel nacional.

Dobarro calificó el programa S-80 como «un caso de éxito» y mostró su seguridad de que el modelo será próximamente exportado a otros países y se construirán más sumergibles fuera de los cuatro encargados por la Armada.

Un proyecto que extrapoló en relevancia con el que desarrolla también Navantia en Ferrol con las fragatas F-110, cuyo primera unidad, la 'Bonifaz', fue botada el pasado septiembre. «Es el único que se está ejecutando en plazos y va con antelación a los calendarios previstos». Un logro que, sacó pecho, «solo es posible gracias a la alta cualificación de las empresas que colaboran».

Dobarro, asimismo, reclamó «una planificación a largo plazo de la Armada de las próximas construcciones navales». Criticó que, si bien los empresarios conocen el plan 'Armada 2050', «abogamos porque pueda llevarse a cabo una ley de estabilidad presupuestaria de manera que haya una planificación de las inversiones y la ejecución de los distintos proyectos»

Solo de esta manera, valoró Dobarro, las empresas auxiliares podrán dimensionar bien las plantillas y ganar en competitividad «en un entorno cambiante y dinámico».

Las palabras fueron suscritas por la secretaria general de la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz (CEC), Carmen Romero, que expresó su preocupación por la falta de mano de obra con la debida formación y abogó por hacer un esfuerzo por «prestigiar» la FP dual como salida laboral. «Debemos actuar porque nos faltan instrumentos para lanzar una oferta que pueda recibir respuesta».