Imagen de grupo con todos los galardonados durante el evento. LV

Cartagena por la Caridad otorga sus galardones a 5 empresas, proyectos y ciudadanos solidarios

C. R.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:03

El colegio San Ginés de la Jara, el Reto Solidario Mar y Tierra, Jorge Rey Ladra, la confitería El Pani y el cabo primero de Infantería de Marina Carlos Florez Puig han sido los agraciados con los galardones que cada año otorga la asociación benéfica Cartagena por la Caridad, a personas, entidades y proyectos que han demostrado su solidaridad a lo largo del año. Los premios consisten en un corazón de bronce, elaborado por los usuarios del centro ocupacional y de día Prolam. Mención especial merece el periodista Jerónimo Linares, que recibió la Medalla de Oro de manos del presidente de la asociación, Matías Barco, quien recordó que también se celebraba el 20 aniversario de Cartagena por la Caridad. «Son muchos los proyectos que hemos llevado a cabo. A buen seguro que, con la ayuda de todos, realizaremos muchos más», aseguró Barco.

Al evento, que fue presentado por la periodista Maite Fernández, asistieron más de un centenar de personas.

