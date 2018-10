Cartagena apuesta por cambiar los estereotipos de género desde el ámbito de la Educación El concejal de Igualdad, David Martínez Noguera, y la coordinadora del área de Igualdad, María José Mercader, en la presentación de la campaña. / AYUNTAMIENTO CARTAGENA La Concejalía de Igualdad lanza el Programa Educativo para el Fomento de la Igualdad, Prevención y Sensibilización contra la Violencia de Género con el objetivo de promover conductas igualitarias EP Cartagena Jueves, 25 octubre 2018, 12:56

La Concejalía de Igualdad de Cartagena ha lanzado, un año más, su Programa Educativo para el Fomento de la Igualdad, Prevención y Sensibilización contra la Violencia de Género para el curso 2018/2019, por el que el alumnado de Cartagena de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato podrán asistir a actividades y talleres que promuevan cambios en las relaciones de género.

La presentación del nuevo programa ha corrido a cargo del concejal de Igualdad, David Martínez Noguera, quien ha estado acompañado por la coordinadora del área de Igualdad, María José Mercader.

El concejal ha adelantado que en el ámbito de la Educación Infantil se ha organizado la actuación 'Iguales', que tiene por objetivo contribuir al fomento de una lectura igualitaria y que los niños se vean representados en los cuentos como iguales.

Asimismo, para el ciclo de Primaria se ha programado el taller Juguetes y Juegos No Sexistas y No Violentos, con la intención de contribuir a la educación no sexista en la etapa de la infancia, promoviendo juegos y juguetes que desencadenen conductas igualitarias y no violentas.

Además, asociado a este taller y de cara a la próxima Navidad, se lanzará la campaña 'Por un Juguete No Sexista', que es el resultado del análisis de las conductas sexistas en las elecciones que los adultos, niños y niñas hacen respecto a los juegos y juguetes.

El objetivo de la Concejalía de Igualdad con esta campaña es promover conductas igualitarias y dejar de potenciar estereotipos a través de los juegos.

Por otro lado, los jóvenes del municipio tendrán la oportunidad de asistir al taller Igualdad en el Hogar: Corresponsabilidad, donde reflexionarán sobre el significado de corresponsabilidad de las tareas domésticas entre los miembros de la familia, «rompiendo estereotipos basados en las desigualdades de género, analizando la importancia de la gestión del tiempo y desarrollando una responsabilidad compartida y respeto por una convivencia justa e igualitaria».

Como novedad para este curso, se ha creado el taller Las Brujas: las precursoras de las Mujeres Científicas, que pondrá en valor el papel de las llamadas brujas como primeras mujeres de ciencia.

El alumnado podrá entender, gracias a este taller, lo que las mujeres científicas han aportado a la humanidad, aumentado la confianza de las niñas en sí mismas.

María José Mercader ha señalado, con respecto a esta actividad, que desde la Concejalía de Igualdad entran este curso en el ámbito de la educación con material especializado para dar visibilidad a las mujeres científicas y demostrar que grandes inventos han llegado a nosotros de la mano de ellas, como por ejemplo el Monopoly, el limpiaparabrisas, las jeringuillas o el WIFI, entre otros.

Por otro lado, en Educación Secundaria y Bachillerato, la Agencia de Igualdad ofrece talleres que giran en torno a dos ejes: Educación en Valores de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género 'Si te sientes ahogada no es amor'.

Los talleres programados son 'Jóvenes Emocionalmente Inteligentes', 'Sexualidad: somos divers@s', 'Millenials por la Igualdad', 'El Hombre Igualitario' y 'Amores Saludables: Deconstruyendo el Amor Romántico'.

Sumando en este propósito, y después de las actividades programadas en la Feria de Asociaciones, Igualdad ha convocando una 'Quedada de Brujas', un acto reivindicativo que tendrá lugar el próximo día 31 de octubre a las 19.00 horas en la Plaza San Sebastián, teniendo en cuanta que bruja significa mujer de poder.

Con los programas ya en marcha, el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Igualdad ofrece a todos los Centros Educativos la posibilidad de solicitar, por medio de la Agencia de Igualdad, estas actuaciones para Educación Infantil y Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Estas actividades se realizarán en horario lectivo y en las instalaciones del Centro Educativo, y abarcan diversas temáticas relativas a la Igualdad de Género y a la Prevención de la Violencia, siempre adaptando las intervenciones a la edad y perfil de los grupos participantes.

El pasado curso los Programas Educativos de la Concejalía de Igualdad llegaron a más de 40 centros educativos, y casi 7.000 alumnas y alumnos de Cartagena.