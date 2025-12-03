Las carreras ilegales y la inseguridad vial hartan a los vecinos de la calle Sebastián Feringán de Cartagena

Los vecinos de Sebastián Feringán ya están cansados de que su calle se haya convertido en un circuito de carreras. Desde hace varios meses, los ... residentes de la zona están siendo los desafortunados testigos de numerosas carreras ilegales, que ponen en peligro a los viandantes y en las que participan desde motos hasta coches.

«Hemos llamado a emergencias en numerosas ocasiones porque hemos visto todo tipo de barbaridades. Yo he presenciado sobre todo de motos, pero mis vecinos me dicen que desde este verano también había coches. Las motos iban en dirección al colegio San Vicente de Paúl hasta la gasolinera y desde ahí volvían por el mismo carril en dirección contraria», aseguró María Martínez, una de las vecinas afectadas.

La velocidad y la temeridad de los conductores despierta el temor entre los residentes a que se produzca un accidente con consecuencias graves. «No sé cómo no se ha producido un accidente mortal todavía. Probablemente sea porque las hacen a partir de las doce de la noche y por suerte hay menos tráfico por aquí, pero no deja de ser un peligro porque, además, en esta calle hay muy poca iluminación y si cruza un peatón no lo van a ver», manifestó Martínez.

Aunque no han sido mortales, sí que se han producido varios siniestros en esta vía. Uno de los más recientes y también más aparatosos tuvo lugar este mismo verano, cuando un coche quedó volcado en la mediana de la carretera, frente al colegio, tras chocar con numerosos elementos de la calzada. El conductor se dio a la fuga después de que un policía fuera de servicio de La Unión le ayudara a salir del vehículo. Una vez detenido, la Policía Local de Cartagena instruyó diligencias judiciales contra el conductor por un presunto delito contra la seguridad vial.

Como si de una película americana se tratase, estas carreras ilegales no sólo las presencian los vecinos de los bloques que dan a la calle, sino que traen su propio público. «Además de los que participan en las carreras también acude un montón de gente que se pone en una zona elevada que hay junto a la gasolinera, para poder ver bien, y que se dedica a jalearlos y a animarlos mientras corren», explicó.

Aseguran que el problema no sólo afecta a los residentes, sino también a cientos de peatones y conductores que cruzan la vía a diario

Una situación que no hace sino agravar el problema ya que, además, los vecinos creen que en torno a las propias carreras se genera también un problema de salud pública, que acrecienta la sensación de inseguridad. De hecho, desde este verano son muchos los que han compartido por redes sociales un cartel en el que exigen soluciones inmediatas que pongan coto a esta situación y en el que hacían referencia también a la presencia de drogas, a la inseguridad y a los problemas de ruido. «Yo tengo la suerte de tener una casa en el campo y cuando llevamos dos noches sin dormir nos vamos allí. Nosotros tenemos que trabajar y si no podemos descansar nada ya me dirás. Pero muchas de las personas que viven aquí no tienen esa suerte y se tienen que quedar aquí sufriendo las consecuencias y sin poder descansar», declaró María Martínez.

Esta inseguridad no está motivada exclusivamente por el riesgo de que produzca un accidente de gravedad, sino también por los propios participantes de las carreras, debido a que ya han protagonizado algunos enfrentamientos con los residentes, después de que éstos les llamaran la atención por la velocidad y el escándalo.

María Martínez explicó que en las últimas semanas «la situación parece que se ha calmado un poco, porque este verano es que ya no era sólo los fines de semana era prácticamente a diario». En este sentido, esta vecina explicó que las fuerzas de seguridad están actuando en la zona y parece que la situación está mejorando. «La Policía ha hecho varias redadas en esta calle e incluso se han llevado algunas motos y coches de los que estaban participando en las carreras. Además, en estas últimas semanas han desplegado un dispositivo policial fuerte porque está la cosas mucho más calmada», manifestó.

Una de las cuestiones que ponen de manifiesto quienes viven en esta zona de la ciudad es que, a pesar de ser a ellos a quienes más perjudican estas situaciones, no son los únicos que se pueden ver afectados. «Nosotros vivimos aquí, pero esta avenida la utilizan muchísimas personas para ir al hospital Perpetuo Socorro, al Corte Inglés, a Mercadona, a la gasolinera, al colegio San Vicente de Paul o quienes van a hacer deporte a Tentegorra. No es sólo un problema nuestro, lo es de toda la ciudadanía que atraviesa esa carretera tan concurrida», recordó.

La Policía controla también Mandarache y la calle Ángel Bruna

El comisario jefe de la Policía Local en Cartagena, Pedro Moreno, confirmó recientemente que sus agentes están al corriente de los problemas y las situaciones peligrosas que están ocasionando este tipo de actividades ilegales en el municipio y que están desarrollando un dispositivo con el objetivo de atajarlas. «Hemos diseñado un dispositivo específico para controlar las carreras ilegales en el municipio y ya lo estamos poniendo en marcha», explicó Moreno. En cuanto a los lugares en las que también se ha detectado y denunciado las carreras ilegales, el comisario avanzó que «las ubicaciones en las que más frecuentemente se producen estas carreras son la zona próxima a Mandarache y la calle Ángel Bruna».

Piden la instalación de pasos de cebra elevados para poner fin al problema

Residentes de más de una decena de bloques de la avenida Sebastián Feringán mantuvieron una reunión para establecer una estrategia común que fuera escuchada por las autoridades sobre las carreras ilegales, pero también para poner de manifiesto la falta de pasos de cebra que tiene la mencionada calle.

«La velocidad que alcanzan los coches cuando pasan por aquí es altísima, entre otras cosas porque desde el Perpetuo Socorro y hasta el colegio San Vicente de Paúl no hay un solo paso de peatones. Así que pedimos que nos pusieran pasos de cebra elevados. Nos reunimos con varios concejales del PSOE y llevaron al Pleno municipal nuestra petición en febrero del año pasado. La moción fue aprobada por unanimidad, pero desde entonces todavía no se ha hecho nada. Seguimos esperando», dijo María Martínez. Esta vecina está convencida de que con estos elementos los coches se verían forzados a reducir la velocidad, acabando así con la carencia de pasos de cebra y con las carreras ilegales. «Todos los días vemos alumnos de colegio, personas que van a Mercadona o al hospital Perpetuo Socorro cruzar esta calle jugándose la vida porque no hay pasos de peatones en muchos metros», comentó.

El portavoz del PSOE, Manolo Torres, ha recordado en varias ocasiones la necesidad de instalar estos pasos de peatones, la última vez fue este verano, cuando también reiteró la petición de instalar una marquesina en el lado de la carretera más próximo al hospital. La respuesta la ofreció el concejal de Seguridad, José Ramón Llorca, quien confirmó que «Nuestra idea es ubicar la marquesina en las proximidades del hospital, aunque hay una petición anterior del colegio San Vicente de Paul para instalar una frente al centro, así que estamos estudiando poner primero la del colegio y, posteriormente, instalaremos la otra. Pero las vamos a poner las dos, aunque seguramente sea en enero», indicó.

En cuanto a los pasos de peatones, explicó que se va llevar a cabo una actuación integral a principios del próximo año, aunque matizó que, en referencia a los excesos de velocidad «ya hemos intensificado los servicios de Policía Local y se detectaron dos vehículos en la plaza María Cristina que fueron denunciados por la conducción que estaban realizando», aseguró el edil Juan Ramón Llorca.