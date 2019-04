El caos de tráfico se apodera del campus de la Muralla y desata un aluvión de quejas

La habitual saturación del tráfico en el campus de la Muralla del Mar se ha visto agravada esta semana, hasta el punto de que, sobre todo por las mañanas, los conductores afrontan situaciones de caos. El estacionamiento indebido de numerosos vehículos, la escasa presencia de la Policía Local para regular el tráfico en la explanada de Antiguones y su entorno, así como el retraso de los planes municipales para facilitar medios de transporte alternativos al coche particular han deteriorado aún más esta zona de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

El corte de tráfico en la calle Doctor Fleming, debido a las obras de recuperación del Anfiteatro Romano, y la supresión de una fila de aparcamientos han incrementado el descontrol. Las multas de los agentes municipales, que desde marzo de 2018 han puesto 377 sanciones, es decir casi una al día, no han logrado frenar el colapso general de un área del casco histórico que, además, padece la presencia de 'gorrillas'. Precisamente, muchas sanciones corresponden a coches mal aparcados frente al antiguo Hospital de Marina, sede del Paraninfo, donde el Ayuntamiento marcó con una línea amarilla la separación entre los dos carriles provisionales.

El malestar entre los estudiantes, los profesores y el resto del personal de la UPCT no deja de crecer, mientras desde el Rectorado han vuelto a reclamar al Consistorio que tome medidas, como un refuerzo de los autobuses urbanos. Desde hace años está pendiente incrementar la frecuencia de paso y las conexiones con este campus, por el que ahora pasa solo el Icuebús.

Así opinan Jesús Alcaraz. Estudiante «Hay tanto caos, que a veces lo dejo en un sitio donde luego me quedo encerrado por otros coches». Álvaro Bolea. Estudiante «Hay ocasiones que tengo que aparcarlo en zona prohibida, porque no hay sitio». Iñaki Mendiolagoitia. Estudiante «Los 'gorrillas' me molestan bastante. Esto, en el norte, de donde soy, no pasa». José Vicente Ferrer. Estudiante «Si vienes después de las 11.30 horas es imposible. Me tengo que ir al Cenit y venir andando».

Entre las mejoras que no ha hecho realidad la institución municipal, a pesar del paso de los años, está el poner urbanos lanzadera desde lugares que podrían ser potenciados como aparcamientos disuasorios: el centro comercial Mandarache y los terrenos del Plan Rambla, junto al estadio Cartagonova. El equipo de gobierno local, que ahora dirige el PSOE y donde antes estuvieron MC y PP, no ha aclarado por ejemplo los motivos por lo que no ha terminado las obras de un disuasorio cerca del Hospital Santa Lucía.

Una plaza sin coches

Como proyecto a medio y largo plazo está la construcción de un aparcamiento subterráneo y de otro disuasorio, dentro del plan director del Anfiteatro Romano. Por ahora, no hay presupuesto ni fechas. Ambos recintos, que en principio deberán ofertar tarifas asequibles a la comunidad universitaria, han sido ideados como alternativas al aparcamiento al aire libre ubicado entre las escuelas de ingeniería Industrial (antiguo Hospital de Marina) y Telecomunicaciones (antiguo cuartel de Antiguones) y la vieja plaza de toros. Es en el subsuelo del antiguo coso donde los arqueólogos trabajan para sacar a la luz el Anfiteatro, que tendrá asociado un museo.

La idea es que este proyecto sea complementado con el cierre al tráfico de la explanada que ahora está atestada de coches, para convertirla en una plaza. Se trata de que esta parte de la ciudad de Cartagena tenga un verdadero aspecto universitario y acordó con el casco histórico. De momento, parece lejos el momento en que la Politécnica tenga ahí un sitio donde poder pasear y descansar, y que dé continuidad al bulevar José Hierro.

Además de dos escuelas de ingeniería, la UPCT tiene en esta zona del barrio universitario el Edificio de Laboratorios Docentes y de Investigación (ELDI), el Edificio de Investigación y Desarrollo (I+D) y la Casa del Estudiante.

La comunidad universitaria lamenta el panorama que sufre a diario en una zona que también es utilizada para aparcar por trabajadores de oficinas cercanas. Estos dejan sus coches tanto en la parte de Antiguones como en la explanada de tierra situada junto a la Muralla.

Es una situación que vive a diario José Vicente Ferrer, estudiante de Ciencias de la Empresa. Intenta aparcar el coche en la zona de Antiguones, «pero si lo hago después de las 11.30 ya no queda sitio y me veo en la obligación de irme al estacionamiento del Cenit y venir andando hasta aquí. También lo dejo en los subterráneos, pero hay que pagar».

Este problema lo sufre todos los días Álvaro Bolea: «Hoy [ayer para el lector] he tenido suerte, pero lo normal es dejarlo en la Muralla y darle una propina al 'gorrilla'». La falta de estacionamiento «deberían tener solución», porque hay mucha gente que viene de fuera y no tiene donde aparcar», añadió.