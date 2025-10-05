La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

En primer plano, Paco Severo y Juan Martínez 'El Mergo'. Sentados, Paco 'El Mone', Pepe Cros, Salvador Pérez, Joaquín Zapata, Julio García, Juan Carlos Pérez. De pie, Antonio García, Alfonso Martínez, Paco Luna, Enrique López, Doctor Planillas, autor del artículo, Paco Padilla, María Elena Segura, Eva Segura y Paco Padilla, de Bodegas Lloret. PABLO SÁNCHEZ / AGM
Las cosas por su nombre

Cantando a Pencho Cros con Muga

Tomás Martínez Pagán

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:17

En marzo de 2025 Pencho Cros habría cumplido cien años. El gran referente de los cantes mineros y de levante de La Unión falleció en ... 2007, con lo que se acrecentó el mito y la leyenda. Cros cantó mineras, tarantas, cartageneras, murcianas y levanticas todos los días de su vida. Y lo cantó todo con la máxima pureza, porque su honestidad de cantaor le impedía mixtificar los cantes para propiciar la mayor popularidad y sus buenos rendimientos, con una gran sinceridad cantaora. Posiblemente no ha sido el cantaor más famoso de esta tierra pero, sin lugar a dudas, sí la fuente incontaminada a la que vienen a beber los que buscan la verdad del cante. Son los cantes mineros-levantinos que los mineros –sobre todo los procedentes de Andalucía– entonaban en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión durante el siglo XIX y que expresaban el 'quejío' por los sufrimientos que padecían en su trabajo desempeñado en las galerías de las minas.

