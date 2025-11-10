La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos alumnos de la UPCT caminan por el campus, junto a la valla que lo separa del paseo Alfonso XIII y que va a ser eliminada con esta actuación. ANTONIO GIL / AGM

El campus del paseo Alfonso XIII de Cartagena eliminará el vallado exterior para integrarse en la ciudad

El proyecto incluye la renaturalización del entorno con un parque del que podrán disfrutar tanto los usuarios como los vecinos de la zona

Eva Cavas

Cartagena

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:40

Comenta

El campus de Alfonso XIII se integrará en la trama urbana de Cartagena, con la eliminación del vallado perimetral y la transformación del entorno en ... un parque. Ese es el objetivo principal del proyecto que el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler, y la alcaldesa Noelia Arroyo presentaron este lunes y que supone la recuperación de un amplio espacio para la ciudadanía.

