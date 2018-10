Una campaña local promueve entre los escolares la igualdad a través de talleres y juegos LV Viernes, 26 octubre 2018, 09:22

La Concejalía de Igualdad puso en marcha ayer una nueva edición del programa educativo para el fomento de la igualdad, la prevención y la sensibilización contra la violencia de género en los centros escolares del municipio. Los alumnos podrán asistir a actividades y talleres que promuevan cambios en las relaciones de género.

En las aulas de Infantil hay programados talleres para contribuir al fomento «de una lectura igualitaria y que los niños se vean representados en los cuentos sin diferencias entre ellos», anunció ayer el edil de Igualdad, David Martínez, en la inauguración de la campaña.

Para el ciclo de Primaria, la programación incluye el taller 'Juguetes y Juegos No Sexistas y No Violentos', cuya finalidad es contribuir a la educación no sexista y promover juegos que desencadenen conductas igualitarias y no violentas.

Para la Navidad

Además, asociado a este taller y de cara a la próxima Navidad, se lanzará la campaña 'Por un Juguete No Sexista', que es el resultado del análisis de las conductas sexistas en las elecciones que los adultos y niños hacen respecto a los juegos y juguetes, según fuentes municipales.

Como novedad está el taller 'Las Brujas: las precursoras de las Mujeres Científicas', que pondrá en valor el papel de las «llamadas brujas como primeras mujeres de ciencia». «De esta forma, el alumnado podrá entender, gracias a este taller, lo que las mujeres científicas han aportado a la humanidad, aumentado la confianza de las niñas en sí mismas», explicó el concejal.