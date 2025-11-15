La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Entrada principal al centro comercial, en una imagen de archivo. LV

Campaña de concienciación en Espacio Mediterráneo sobre el cáncer

LA VERDA

Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:23

Espacio Mediterráneo lanza la campaña #SácaloALaLuz para dar visibilidad al cáncer masculino -mama, próstata y testículos- con apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer y en pleno 'Movember'. A través de sus canales digitales el centro comercial difundirá información realizada por especialistas y accesible mediante un código QR.

La iniciativa incluye una acción participativa. Los visitantes pueden recoger una piruleta con forma de bigote y, al subir una foto a Instagram etiquetando al centro, participar en el sorteo de una tarjeta regalo. Esta acción busca promover la investigación, hábitos saludables y sistemas sanitarios inclusivos. La campaña forma parte de un programa más amplio llamado Caring for communities, el cual está activo en 47 centros de España y Portugal, con diferentes acciones de sensibilización.

