Campaña de concienciación en Espacio Mediterráneo sobre el cáncer

LA VERDA Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:23 Comenta Compartir

Espacio Mediterráneo lanza la campaña #SácaloALaLuz para dar visibilidad al cáncer masculino -mama, próstata y testículos- con apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer y en pleno 'Movember'. A través de sus canales digitales el centro comercial difundirá información realizada por especialistas y accesible mediante un código QR.

La iniciativa incluye una acción participativa. Los visitantes pueden recoger una piruleta con forma de bigote y, al subir una foto a Instagram etiquetando al centro, participar en el sorteo de una tarjeta regalo. Esta acción busca promover la investigación, hábitos saludables y sistemas sanitarios inclusivos. La campaña forma parte de un programa más amplio llamado Caring for communities, el cual está activo en 47 centros de España y Portugal, con diferentes acciones de sensibilización.

Temas

Cartagena