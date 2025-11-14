La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Recreación mostrada por la Autoridad Portuaria durante la presentación del nuevo paseo que construirán en el camino a la terminal de cruceros. APC

El camino a la terminal de cruceros de Cartagena contará con locales comerciales y un centro de interpretación

El paseo tendrá dos carriles de circulación para agilizar la llegada de buses y estará salpicado de palmeras, zonas estanciales y pérgolas

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El proyecto 'Plaza Mayor' para integración entre el puerto y la ciudad reveló este jueves otro de sus frentes de actuación. Ya era conocido ... que la Autoridad Portuaria quería dotar de una mayor vida al muelle de acceso a la terminal de cruceros, el que arranca frente al Espacio Cuarentaytrés -donde antiguamente se encontraba el submarino Peral- y pasa frente al Mare Nostrum y el Club de Regatas. Ahora ya se sabe cómo. El proyecto, la denominada fase 4, recibió el visto bueno de los integrantes del Consejo de Administración del Puerto. El Paseo de la Marina, así lo han bautizado los arquitectos, será un nuevo recorrido con sombraje, dos carriles para vehículos y una hilera de establecimientos comerciales que desembocarán en el nuevo centro de interpretación de la Autoridad Portuaria.

