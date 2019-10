El Camino del Sifón será reparado y repintado en los próximos meses Dos concejales del Ejecutivo local descartan adecentar otro vial como salida alternativa desde Molino Derribao EDUARDO RIBELLES Cartagena Lunes, 21 octubre 2019, 08:46

El Camino del Sifón será objeto, en los próximos meses, de la reparación más importante desde que en 2015 dejó de ser una senda agrícola asfaltada, muy transitada por vecinos que van al centro urbano, para convertirse en una verdadera carretera. Los concejales de Infraestructuras, María Casajús, y de Descentralización, Diego Ortega, han llegado a «un compromiso para arreglar la carretera. Se adecentará el firme y los arcenes y se pintará», indicó a 'La Verdad' una portavoz del Ejecutivo local.

Casajús y Ortega inspeccionaron, a mediados de la semana pasada, este vial que sirve de enlace entre las zonas residenciales de Santa Ana y sus aledaños, el casco urbano y el Polígono Industrial Cabezo Beaza. Les acompañaron representantes vecinales, que hicieron peticiones de mejora que el Ayuntamiento no se plantea, a día de hoy. Entre ellas está habilitar un itinerario alternativo de salida de Molino Derribao, para usarlo cuando la lluvia inunda el antiguo camino agrícola. «Así sucedió en el temporal de lluvias de septiembre», recordó el presidente vecinal de esta localidad, Pedro Emilio Conesa. Asimismo, se mantiene la exigencia de darle una solución definitiva al paso a distinto nivel para salvar la vía del tren. La remodelación del camino, realizada entre 2014 y 2015, no evita que quede cubierto por dos palmos de agua en cuanto caen más de 10 litros por metro cuadrado. Eso obliga a cortarlo al tráfico, porque toda la lluvia de los regadíos anexos va a parar allí. Pero las cunetas forman parte de terrenos cuyos propietarios no están dispuestos a cederlas gratis, para que se pueda construir en ellas un sistema de evacuación. Tampoco en este caso el Ayuntamiento tiene previsto adoptar medidas definitivas.

Mientras tanto, siguen adelante las obras de colocación de muros de hormigón para reforzar los terraplenes de cierre de una balsa de agua que hay a pocos metros del camino. Se trata de evitar que ceda y pueda anegarlo. Además de este primer tramo del camino, que va de la antigua carretera N-301 a la de La Palma, hay otro que sigue hasta la RM F-37 (Torreciega-La Aparecida-La Puebla) y que no fue arreglado. En sus aproximadamente dos kilómetros de trazado hay al menos tres tramos muy deteriorados.

Dar una solución a las inundaciónes del paso bajo la vía del tren tampoco está en la agenda municipal

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena destinaba antes una parte de su presupuesto a arreglar esos desperfectos. Pero desde que hace cinco años cedió propiedad al Ayuntamiento, no tiene obligación alguna de actuar.