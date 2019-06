Cambiar de acera, casi una aventura

Para una mujer de 65 años, vecina del Sector Estación, el plan de repintado y señalización de pasos de cebra que el Ayuntamiento pretende aplicar ahora llega demasiado tarde. Podría ser peor, porque el atropello que sufrió el pasado viernes solo le causó heridas leves. Pero el presidente de la asociación de vecinos de aquella zona, Fulgencio Sánchez, indicó que no es la primera vez que el paso de entrada a Tirso de Molina desde Pintor Portela es el escenario de un incidente parecido. No es un caso singular; hay decenas de ejemplos más en los que lo descolorido de la pintura, la inexistencia de aceras y la deficiente visibilidad, por el aparcamiento de vehículos y la colocación de contenedores de basura y de otros elementos de mobiliario urbano, convierten en peligroso cruzar la calle por los lugares autorizados.

El último atropello, en el Sector Estación, genera protestas vecinales, que comparten taxistas y transportistas que trabajan en el municipio

Tanto los vecinos, como los transportistas y los taxistas coinciden en señalar una serie de 'puntos negros' que, destacan, «no sabemos cómo no son escenario de más desgracias de las que realmente ocurren», según explicó Pedro Emilio Conesa. Este camionero que lleva toda su vida de aquí para allá por el término municipal, destacó los problemas de la calle Real. La vegetación de la mediana y los coches aparcados en batería complican a su juicio, ver a tiempo a los peatones que empiezan a cruzar.

El presidente de Unión Radio Taxi, Eusebio García, coincidió con Conesa en la peligrosidad que entraña la calle Real y también con el problema del cruce de Tirso de Molina con Pintor Portela, denunciado por el representante vecinal del Sector Estación.

El carril bici complica las cosas en sitios como el acceso al colegio de San Vicente de Paúl

El concejal de Servicios e Infraestructuras, Juan Pedro Torralba, dejará listo y, si puede, también comenzado, el citado programa de repintado de pasos de peatones y de colocación de las correspondientes señales verticales. Sin embargo, darle continuidad dependerá de quien asuma esas mismas competencias dentro del gobierno municipal a que dé lugar la corporación que tomará posesión en un Pleno, el próximo 15 de junio.

Entre los pasos de cebra descoloridos destacan los de Jorge Juan, a ambos lados del cruce del Club de Cabos. La pintura está desgastada y, sobre todo de noche, es fácil que su presencia pase inadvertida. Algo similar sucede en la Cuesta del Batel. Junto al remozado parque de Trovero Marín hay un paso de cebra que parece borrado.

En el Ensanche también hay calles de mucho tránsito necesitadas de un repaso. Por ejemplo, en Wssel de Guimbarda hay dos pasos complicados. Uno, casi borrado y tapado por contenedores, está en la puerta del Pabellón Central. Otro, también descolorido y muchas veces oculto por los coches aparcados en fila, está al lado de la puerta de la Piscina Municipal. En ambos casos, el tránsito de viandantes y de coches está sobrecargado.

El problema de la visibilidad tiene dos causas principales, según las fuentes consultadas. Una es, como en el caso del acceso a la piscina, el estacionamiento de vehículos. Para ello, tanto Eusebio Rodríguez como Pedro Emilio Conesa pidieron una mayor vigilancia policial que lo evite. Otra es la distribución de contenedores de recogida de basura, a veces agrupados en puntos limpios, que se convierten en pantallas que merman la visibilidad de los automovilistas. A veces, el problema es que obstaculizan la visión a la hora de efectuar un giro a la derecha, como en la calle Españoleto. En la esquina con Trafalgar hay tres en hilera que ocultan la bocacalle. Una de las finalidades de soterrarlos es impedir esta circunstancia. Pero el Ayuntamiento solo ha efectuado tímidos intentos en la calle Real, en la de Jorge Juan y en alguna más.

El plan municipal de repintado y señalización dependerá del próximo equipo de gobierno municipal

Otras veces hay obras que se eternizan, quedan paralizadas o dan lugar a defectos que no se subsanan, en forma de pasos de cebra capados, semiborrados y inutilizados. La calle Sor Francisca Armendáriz tiene varios ejemplos. El primero es un paso provisional pintado de amarillo, cuya señalización vertical ha desaparecido a la altura del acceso lateral de La Milagrosa, al que va mucha gente puesto que es la sede principal del Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. En segundo lugar, a la altura de la entrada al aparcamiento de esas mismas dependencias hay otro paso que no tiene acera, porque linda con la valla de la obra de construcción de una plaza en la falda del Monte Sacro. Un poco más abajo hay otro provisional sin señalizar, que está en las inmediaciones de una escuela infantil y, por tanto, registra el paso de padres y madres con sus hijos.

Hay casos en los que los pasos de cebra son solo una parte del problema. Así ocurre en la glorieta del Colegio de San Vicente de Paúl, según señalaron tanto Pedro Emilio Conesa como Eusebio García. «Allí se suman la salida de una rotonda con mucho tráfico, un carril bici que entorpece mucho, dos pasos de cebra mal situados y una gran permisividad con quienes llevan a sus hijos y aparcan en cualquier sitio para dejarlos. «Un día va a haber allí una verdadera desgracia», opinó Conesa. «El acceso al colegio de las monjas da muchos problemas», indicó Rodríguez.

Posibles soluciones

Para evitar incidentes, la solución no pasa por elevar con badenes los pasos de peatones, según coinciden los vecinos, los transportistas y los taxistas. «Es mejor tomar otras medidas. Una buena es colocar resaltes de esos con cuadraditos elevados unos metros antes de los pasos de cebra más peligrosos. En cuanto pasas por encima, piensas, 'algo se me ha estropeado' y frenas. También he visto que en el Polígono de Santa Ana han puesto unos focos a baja altura que proyectan la luz justa para destacar la pintura fluorescente de los pasos de cebra. No puedes dejar de verlos», explicó Pedro Emilio Conesa.

Fulgencio Sánchez también pidió que algunos de los pasos de cebra sean retranqueados. «Los que están demasiado cerca de las esquinas apenas dejan tiempo y y espacio al conductor que gira para reaccionar. Si los ponen a unos metros, será más difícil que haya atropellos», explicó.