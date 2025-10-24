Más de 60 cámaras velarán por la seguridad en las carreteras de Cartagena Los nuevos equipos se instalarán en los postes de semáforos y farolas y estarán dotados con energía solar para su funcionamiento

E. C. Cartagena Viernes, 24 de octubre 2025, 22:01 Comenta Compartir

El Ayuntamiento adjudicó esta semana el contrato para instalar una nueva red de videovigilancia que se encargue de controlar las carreteras, especialmente en los barrios y diputaciones del término municipal.

Este contrato incluye tanto el suministro como el montaje de los nuevos equipos y ha sido adjudicado por un importe de 120.826 euros a la empresa Alarmas Gama. Durante la fase de presentación de ofertas fueron ocho las empresas que pujaron por llevarse el contrato. Tras la evaluación de la oferta económica, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena se decidió finalmente por Alarmas Gama.

El contrato contempla la instalación de más de 60 cámaras de videovigilancia, con un mínimo de 67 unidades tipo bullet, dotadas de tecnología IP inalámbrica de intemperie, kit solar y router de transmisión 4G. Además, deberán aportar el mismo número de licencias ANPR, que es una tecnología para vigilancia y control de accesos que permite la lectura de matrículas, así como la integración en la plataforma de gestión municipal, que actualmente ya es supervisada por la Policía Local desde las instalaciones del Parque de Seguridad.

El objetivo principal es que sirvan para detectar e identificar delitos, robos, hurtos y cualquier incidente de tráfico

Para su montaje, el Consistorio cuenta con aprovechar las columnas de alumbrado y semáforos existentes en la vía pública, de forma que se pueda evitar la obra civil. La empresa adjudicataria deberá asumir los medios técnicos necesarios para instalar las cámaras y ponerlas en funcionamiento. Dado que las cámaras cuentan con energía solar y baterías, tampoco es necesario el tendido de cable de alimentación ni conexionado eléctrico alguno. Por su parte, el Ayuntamiento de Cartagena se encargará de proporcionar las tarjetas SIM de datos de su red corporativa, de forma que sean configuradas posteriormente por la empresa Alarmas Gama.

Tal y como han avanzado fuentes municipales, el proyecto para reforzar la vigilancia en las carreteras se enmarca en el Plan Integral de Seguridad Municipal, que también incluye la modernización de la flota policial, la creación de nuevas sedes y la expansión de la red de videovigilancia en barrios y diputaciones. El objetivo principal es el de cubrir y efectuar una vigilancia eficaz que ayude a los agentes a detectar e identificar delitos, robos, hurtos y cualquier tipo de incidente de tráfico.

Durante el pasado mes de abril ya se instalaron otras 59 cámaras, sumándose a una red que actualmente alcanza alrededor de un centenar de dispositivos. El sistema se monitoriza desde la Sala de Control del Parque de Seguridad, y contribuirá a la regulación del tráfico y reforzará la seguridad en espacios urbanos, patrimoniales y turísticos.