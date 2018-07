La Cámara de Comercio garantiza su futuro a corto plazo tras ganar el juicio a su exsecretario Rechazada la demanda del funcionario jubilado para que la corporación le asegure mediante una provisión de fondos su complemento salarial G. M. P. CARTAGENA Domingo, 22 julio 2018, 09:47

Un juzgado da un balón de oxígeno a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación. Se aleja el peligro inminente de que la centenaria corporación empresarial se vea obligada a disolverse por el agravamiento de sus problemas económicos que le podía causar la demanda que su exsecretario general, Ramiro Alonso Gutiérrez, interpuso para garantizarse el cobro del complemento de jubilación al que tiene derecho. El magistrado del juzgado de lo Social 3, José Grau Ripoll, ha desestimado la denuncia de Alonso para generar una provisión de fondos que le garantice esas prestaciones en caso de desaparición de la corporación. Esa medida suponía crear una bolsa cercana a los 800.000 euros, casi todos los ahorros que le quedan a la Cámara desde que en 2011 dejó de percibir las cuotas obligatorias de las empresas de su demarcación.

Alonso se jubiló en junio de 2006 tras prestar 48 años de servicio como secretario general. Además de percibir una paga del sistema público de pensiones, el Pleno de la Cámara acordó nombrarle asesor y concederle una asignación económica, anual y complementaria de unos 40.000 euros para completar su antiguo sueldo de 86.604 euros. A ello sumó el uso y disfrute de una vivienda de 300 metros cuadrados ubicada en el quinto piso de la sede cameral de la Plaza Castellini. Ante los riesgos de que la institución desaparezca en pocos años y perder sus derechos, el exsecretario reclamó en el juzgado la constitución de un depósito por valor de casi todos los ahorros de la Cámara.

Sentencia y dos recursos

El magistrado falla ahora en contra de Ramiro Alonso porque considera que «no existe ninguna obligación legal ni convencional» que exija a la demandada «a establecer un sistema de aseguramiento sobre la obligación de mejora sobre jubilación acordada». Y añade: «Hay que señalar que la pretensión ejercitada supondría un gravamen añadido a lo ya acordado, que además resultaría cuantitativamente importante, y que no puede ser exigido so pretexto de dificultades económicas presentes o previsibles, pues de lo contrario, debería poderse exigir a la demandada que asegurara todas y cada una de sus obligaciones económicas periódicas, salariales, de cotización, estructurales, etc, lo que haría imposible la viabilidad y subsistencia de la Corporación, por lo que la demanda, al no tener sustrato legal alguno deberá ser desestimada». Dicha sentencia puede ser recurrida ante la Sala de lo Social de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.

El presidente de la Cámara, Miguel Martínez, -que declinó hacer valoraciones- expresó a los miembros del Pleno su satisfacción por este fallo. De momento, les trasladó, no obliga a desprenderse del millón de euros que tiene ahorrado y que le permite mantenerse, sin apenas ingresos.

Esta sentencia es el cuarto capítulo de la batalla judicial que desde hace ocho años libran la Cámara y Alonso por este complemento de jubilación. En 2010, recién elegido presidente Miguel Martínez, el Comité Ejecutivo aprobó por unanimidad iniciar el proceso para anular esa retribución y las de otros tres funcionarios por el lastre económico que suponía para sus cuentas. Llegó a cancelar las transferencias mensuales y el exsecretario demandó a la Cámara por incumplimiento de compromisos.

El juzgado de lo Social 2 le dio la razón, pero los empresarios recurrieron al TSJ, que volvió a fallar a favor del antiguo trabajador. Finalmente recurrieron al Tribunal Supremo, que también dio la razón al demandante. Éste y los otros tres jubilados seguirán percibiendo sus complementos de manera vitalicia, mientras haya fondos.

Con las reservas que le quedan y las escasas aportaciones voluntarias de cuotas -apenas las que realizan las empresas de algunos directivos-, la Cámara tiene margen para subsistir unos tres o cuatro años. En caso de desaparecer, lo haría absorbida por la Cámara de Murcia. Su delicada situación económica le ha llevado a traspasar el edificio que ocupa en el Muelle de Alfonso XII a una sociedad que lo reformará en breve para abrir allí en 2019 un gastromercado. Sus servicios administrativos volverán este año a una planta del edificio de su propiedad de la Plaza Castellini y a un bajo que ha alquilado en la calle Conducto. Actualmente la Cámara se dedica al asesoramiento y promoción empresarial, así como a impartir formación.