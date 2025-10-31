La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Zona en la que buscan a los senderistas desaparecidos. 112

Buscan a dos senderistas desorientados en Cartagena

De nacionalidad francesa y con edades comprendidas entre los 40 y 50 años, aseguran estar «bien», aunque «cansados»; Guardia Civil, bomberos, Protección Civil y Policía Local tienen activo un operativo para localizarlos

LA VERDAD

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:53

A las 20:46 horas de este viernes, el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibía aviso sobre la búsqueda de dos senderistas de nacionalidad francesa, de edades comprendidas entre los 40 y 50 años, que habían salido esta mañana desde El Campillo con destino a Cala Cerrada, en el término municipal de Cartagena.

Los amigos de los desaparecidos informaron que ambos salieron a las 11:00 horas y debían haber regresado después de comer. El vehículo de los senderistas fue localizado por Policía Local, junto con los llamantes, en el punto de partida. Se facilitaron los números de teléfono de ambos excursionistas, aunque no fue posible contactar con ellos en ese momento.

En la búsqueda participan Guardia Civil, Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena, Protección Civil y Policía Local, que mantienen operativo un dispositivo terrestre y aéreo con tres drones.

A las 22:13 horas, se activó la embarcación LS-2 para búsqueda por costa.

Posteriormente, a las 22:49 horas, los amigos informaron haber recibido un mensaje de los senderistas, indicando que se encontraban bien, aunque desorientados, sin agua y cansados. Según Bomberos de Cartagena, que lograron hablar con ellos, se encontrarían entre La Torre de Santa Elena y Cala Cerrada.

Las labores de búsqueda continúan coordinadas por los Servicios de Emergencias de Cartagena y el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia.

