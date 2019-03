El bodegón del Arráez

En nuestro particular túnel del tiempo, hoy nos trasladaremos a la Cartagena del siglo XVI, para visitar un establecimiento situado en la actualmente denominada calle Bodegones. El movimiento comercial de Cartagena en el siglo XVI radicaba en los alrededores de las Casas Consistoriales, emplazadas donde hoy día existe el Palacio Consistorial. Allí se encontraban los más importantes almacenes y las tiendas de regatonería, y estaban próximos los muelles Principal y de San Leandro, la Reja de la Pescadería, el Matadero y las carnicerías públicas. Eran lugares adonde venían a dar las concurridas y conocidas calles de entonces: Mayor, Olmo, Vendedoras, Frutería y Bodegones.

Esta última calle, centro vital de la Cartagena de aquellos días, era estrecha y en ella se encontraba el Mesón del Repeso de la Fruta, el postigo del Hospital de Santa Ana y el Corral de Comedias, junto a numerosos mesones y bodegones. Entre estos últimos, que de ellos tomó el nombre que todavía conserva, había una propiedad de un sujeto apodado El Arráez. Era un hombre entrado en años, que ocultó siempre cuidadosamente el lugar donde sus padres lo pusieron en el mundo. Y aunque en los libros de vecindades de la Casa del Concejo constaba ser natural de Toledo, no faltaba quien aseguraba que había nacido en Granada y que sus venas no estaban limpias de sangre de moriscos.

Vivía el tal Arráez rodeado de una aureola poco envidiable, gozando de gran prestigio entre soldados y gente de mar. Y cuando los vapores del vino le tornaban más locuaz de lo que en él era costumbre, enseñaba con orgullo de fanfarrón la cicatriz que cruzaba su rostro, ganada, según él, peleando cuan aún no había cumplido los veinte años, a bordo de una galera bajo el mando del almirante genovés Andrea Doria, en la conquista de Túnez.

Otras veces narraban con prolijidad de detalles, las fechorías que cometiera en Nápoles cuando el populacho se alzó en contra del Virrey Pedro de Toledo. O contaba con gran lujo de pormenores su alistamiento en Cartagena, bajo las banderas de aquellos bravos tercios del Duque de Alba que debían ir a Flandes y que partieron del puerto. Y se entusiasmaba relatando las luchas terribles, sangrientas y sin cuartel de los Países Bajos, donde realizó proezas maravillosas. Terminaba siempre mascullando, entre lágrimas y suspiros, los sufrimientos que padeció cuando se consumía preso y esclavo en una mazmorra de Constantinopla.

Fue un personaje de leyenda, sin duda, aunque para otros muchos no lo era tanto, pues se le presentaba más bien como un pícaro galeote, incendiario y salteador de caminos, alguien que logró amasar cierta fortuna desconocida y que se trasladó a Cartagena, punto de reunión de armadas y milicia. Aquí estableció un bodegón que, a decir verdad, no solo era el peor de la ciudad, sino que tenía siempre encima el ojo vigilante de la justicia, por la mala fama de que gozaba. Tan mala era que, tocadas las ánimas, no había quien osara pasar ante su puerta, porque descontado estaba que se exponía a perder la bolsa y la ropa, o escapar herido u apaleado, si se resistía al desvalijamiento.

Pero volvamos al bodegón del Arráez. Allí se reunía gente de todas las naciones y de todos los oficios, como pescadores de almadraba y jabegueros, cómitres, estudiantes, arrieros y trajineros, soldados, espalderes, pilotos, proeles, galeotes, bogavantes, moros esclavos y libertinos, cristianos nuevos y viejos, aventureros y mujeres de mala nota. En él se comía malo y caro, se bebía mucho y turbio, y se jugaba con dados falsos y naipes señalados y alquerque inglés, a las tablas de Borgoña, al flux catalán, al tocadillo viejo, al triunfo francés, al as boloñés, a la calabriada morisca, a la banca fallida y a toda clase de juegos de azar y envite, importados por la chusma de las galeras y navíos de todas las naciones que, atraídos por la importancia de Cartagena, llenaban frecuentemente su hospitalario puerto, en el más puro estilo de un Alatriste revertiano.

Lugar como este no debió pasar desapercibido para la Santa Inquisición y parte del vecindario, más aún cuando al tal Arráez se le reconocía una rara habilidad en la ciencia de la alcahuetería. En mayo de 1580 se produjo un gran altercado en su establecimiento, por exceso de vino y trampas en el juego. Se suscitó una disputa y de las palabras se pasó a las manos y de allí a las armas, resultando muerto un moro esclavo del regidor de la ciudad, Luis de Molina, y heridos un pescador de la almadraba de La Azohía, el patrón de una tartana ibicenca anclada en el puerto y un lego del convento de San Francisco que, tentado sin duda por el diablo, se encontraba aquella noche en el bodegón.

De taberna a academia

Acudieron las autoridades, ya cansadas de los altercados en este bodegón y detuvieron al Arráez. Mientras este permaneció en las dependencias del calabazo de la Cárcel Real, el bodegón fue desvalijado, dejándolo limpio de polvo y paja y, desconociéndose para siempre el paradero de su dueño, quien desapareció en extrañas circunstancia de la ciudad.

Aquel célebre bodegón del último tercio del siglo XVI no volvió a ser abierto como tal, y diez y siete años después del suceso que hemos narrado se aderezó convenientemente el local. En él se estableció cátedra de gramática y latín, contratándose como profesor al conocido Licenciado Francisco Cascales, sabio humanista, hombre de letras e ilustre historiador de la ciudad de Cartagena.