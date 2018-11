El 'Black Friday' da alas a los comerciantes

Largas colas frente a las cajas registradoras, esperas en los probadores, escaparates llenos de gente con las manos llenas de bolsas y carteles anunciando suculentos descuentos. El 'Black Friday' dio alas a los comerciantes, tras unos meses con escasas ventas. Para unos sirvió de aliado en las primeras compras de cara a la Navidad y para otros, para ahorrar unos euros en aquellas prendas de ropa que días atrás estaban a precios más elevados. Aunque la celebración de este 'viernes negro' comenzó días atrás, ayer las tiendas del casco antiguo y centros comerciales como Espacio Mediterráneo y El Corte Inglés registraron llenos durante casi todo el día. Esta vez, prácticamente todas las tiendas se unieron a esta iniciativa.

«No he comprado demasiado, solo unos zapatos que tenía vistos desde hace unas semanas y en los que me he ahorrado unos ocho euros», explicó una joven, Natalia Muñoz, a la salida de una tienda del centro, donde los descuentos oscilan entre el 20% y el 50%.

Las tiendas del casco antiguo registraron una afluencia de clientes «inusual en cualquier otro día normal», aseguró Miriam Ortega, dependienta de la tienda de Zapatos Luna de la calle Mayor. «Aún es pronto para saber cuánto crecen las ventas, pero sí que suben, sobre todo en un día como hoy», añadió.

Muy cerca de allí, en la tienda de ropa deportiva Cancha, José Alberto Sánchez, otro dependiente, espera que sea un fin de semana «bueno de ventas», porque el año pasado «ya lo fue». En este comercio, los descuentos llegan al 30%.

En Espacio Mediterráneo el mayor número de clientes llegó por la tarde. Atraídos por las tiendas del centro comercial, por los descuentos y por las actividades preparadas para este día, cientos de personas abarrotaron la galería. El principal reclamo fue la visita del cantante murciano Jesús Segovia Pérez, más conocido como Xuso Jones. Tras su reciente participación en el programa de televisión 'MasterChef Celebrity 2018' impartió una clase magistral de cocina.

Encendido de luces navideñas

Tras ello, para festejar el momento del encendido de las luces navideñas de Espacio Mediterráneo el cantante interpretó algunas de sus canciones. Al igual que en el casco histórico, los empresarios de este centro comercial esperan tener un fin de semana de récord, con más ventas que el pasado año en la misma fecha.