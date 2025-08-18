La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Depósitos de residuos peligrosos de la antigua fábrica de Zinsa, vistos desde el polígono industrial Cabezo Beaza, con la ciudad al fondo. Antonio Gil / AGM

Las balsas de Zinsa en Cartagena siguen sin ser selladas un año después del auto judicial que lo ordenó

Los vecinos de Torreciega cargan en un escrito contra la «inacción» del Juzgado y valoran presentar una denuncia por prevaricación

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:04

Este próximo miércoles se cumplirá un año desde que el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena ordenara, mediante auto, el sellado inmediato de las ... celdas del vertedero de residuos peligrosos de la antigua Española del Zinc (Zinsa). Sin embargo, la medida cautelar, adoptada en agosto de 2024 tras más de tres años de litigios, continúa sin ejecutarse, lo que ha provocado la indignación de la Asociación de Vecinos de Torreciega, que denuncia el «incumplimiento flagrante» de una resolución judicial firme.

