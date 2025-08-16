La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los manifestantes, ayer, junto a la playa de La Azohía. ANTONIO GIL / AGM

La Azohía clama contra la construcción de viviendas en el palmeral de San Ginés

LA VERDAD

Cartagena

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:37

Vecinos de La Azohía protagonizaron este sábado por la tarde una protesta contra el proyecto de construcción de viviendas enl palmeral de San Ginés y Campo del Alacrán. Convocada por la asociación Adela-SOS La Azohía, sus asistentes clamaron por la protección frente al ladrillo de este paraje del litoral oeste.

Los asistentes criticaron que el Ayuntamiento no se oponga a este proyecto y pidieron a la alcaldesa, Noelia Arroyo, que lo paralice. Según explicaron, la regidora se comprometió con ellos a encontrar una posible solución que blinde este rincón que hasta ahora y desde los años 70 ha permanecido intacto.

Señalan que la construcción acabará con la fauna y flora autóctona que allí habita. Además, alertan de que el paraje está atravesado por la rambla del Cañar, con lo que los futuros moradores estarán expuestos a un elevado riesgo de inundación.

