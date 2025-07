El Ayuntamiento de Murcia rechaza cambiar el nombre del callejón Piscis

Gema Albaladejo Viernes, 18 de julio 2025, 15:58 Comenta Compartir

La Comisión para la denominación de calles, espacios y edificios públicos del Ayuntamiento de Murcia rechazó este viernes la petición que realizó una comunidad de vecinos de un edificio de la calle Santo Domingo para cambiar el nombre del callejón Piscis, situado entre la calle Enrique Villar y Santo Domingo y cuyo nombre hace honor desde el año 2022 al bar, espacio de referencia del colectivo LGTBIQ+, que lleva desde mayo de 1980 ofreciendo servicio en el mismo local.

El escrito que recibió el Ayuntamiento de Murcia en nombre de toda la comunidad de vecinos no aportaba más documentación aparte y, además, iba firmado por una única persona que asegura representar a los vecinos sin aportar cifras sobre el número total de residentes que votaron a favor o en contra de la medida ni tampoco una alternativa de cambio de denominación para el callejón, según afirma Marco Antonio Fernández.

El colectivo No Te Prives de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales de la Región de Murcia apuntó este jueves por la noche a través de un comunicado que «parece más un ataque que algo que se formule con un propósito positivo» haciendo referencia a que no se ofrecía alternativa al nombre con alguna propuesta que ensalzarse alguna figura o acontecimiento histórico, y añadía: «solo la voluntad de que un callejón que no posee portales pierda el nombre de un local icónico de Murcia»

Temas

Murcia