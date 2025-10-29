La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El campamento temporal de migrantes habilitado por el Ministerio, junto al edificio en el que se encontraba el antiguo hospital Naval de Cartagena. José María Rodríguez/ AGM

El Ayuntamiento de Cartagena formaliza su demanda contra el Gobierno por las obras del Hospital Naval

El escrito del Consistorio sostiene que las llegadas de pateras a Canarias han descendido y alerta de que el recinto está ubicado en una zona inundable

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:29

El Ayuntamiento da un nuevo paso en su batalla judicial contra las obras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Hospital Naval ... . Después de que el Tribunal Supremo aceptara a trámite su recurso, la pasada semana, el ejecutivo local formalizaba ante la Sala Tercera del alto tribunal la demanda anunciada por la alcaldesa contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2025. Aquella reunión fue en la que se autorizó la ejecución del proyecto de adecuación de espacios para migrantes en el antiguo centro hospitalario de la Armada. El recurso, tramitado por la asesoría jurídica municipal, solicita la anulación del acuerdo por considerarlo contrario a derecho, al carecer de motivación suficiente, incurrir en desviación de poder y haberse dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

