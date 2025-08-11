La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aula gastronómica del mercado de Santa Florentina. P. SÁNCHEZ / AGM

El Ayuntamiento de Cartagena destinará 45.000 euros a dotar de actividad su aula gastronómica

Ya se ha culminado el montaje de esta instalación que forma parte del proyecto de renovación del mercado de Santa Florentina

C. R.

Cartagena

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:51

El Ayuntamiento de Cartagena trabaja en un proyecto para instalar un aula gastronómica en el centro del Mercado de Santa Florentina. El espacio, con un presupuesto previsto de 45.000 euros, se destinará a formación, experimentación y actividades relacionadas con la promoción culinaria.

La Concejalía de Comercio y Hostelería, responsable de la iniciativa, plantea que el aula sirva también para acciones culturales y sociales. Según el Consistorio, la idea es impulsar el consumo de producto local y fomentar hábitos alimentarios saludables.

El Mercado de Santa Florentina, inaugurado en 1953 en la calle Juan Fernández, se mantiene como punto de referencia para la compra de alimentos frescos en Cartagena. Algunos puestos han pasado de generación en generación, aunque el reto es ampliar y diversificar la oferta para adaptarse a nuevos perfiles de clientes.

Además, el Consistorio, en colaboración con la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), está desarrollando formaciones específicas e individualizadas en los propios puestos, tanto en inglés como en venta 'online'.

En los últimos años, se han realizado diversas mejoras en las instalaciones, como la instalación de ventiladores de gran tamaño, la reforma de varios puestos de frutería y campañas para promover el consumo de productos de proximidad.

El plan del ejecutivo de Noelia Arroyo, tal como avanzó este periódico, pasa por ampliar sobre todo la oferta de hostelería, que tendrá una gran terraza exterior común, y también incorporar puestos nuevos como un cocedero de marisco para llevar.

Actualmente, el Ayuntamiento tramita el pliego para adjudicar 19 puestos vacantes y tres espacios destinados a hostelería, con el objetivo de incorporar negocios de degustación o comercios especializados. Estas actuaciones, junto con la creación del aula gastronómica, forman parte de un plan para reactivar la actividad comercial y reforzar el papel del mercado como punto de encuentro y atractivo turístico en la ciudad.

