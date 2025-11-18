El Ayuntamiento de Cartagena busca socios privados para impulsar su plan en los túneles del Espalmador

El Ayuntamiento ya ha empezado a dibujar el que será el futuro programa museístico y cultural que ofrecerán los túneles del Espalmador a ... sus visitantes. Tras varias reuniones no públicas, el equipo de gobierno ha ido avanzando sobre plano y, según indican fuentes municipales consultadas por este periódico, no todos los túneles se dedicarán al museo de submarinos. El complejo de la Armada que iba a resguardar a la flota de sumergibles de posibles bombardeos, y que acabó convertido en poco menos que un trastero, albergará al menos dos actividades ligeramente distintas.

Por un lado, estará como gran reclamo el futuro espacio donde se expondrá el 'Tonina' (S-62). Este lugar requerirá de una serie de adaptaciones. Antes de todo, es preciso descontaminar el espacio. Unos trabajos a los que la Armada se comprometió con carácter previo a la entrega, ya práctica, de los túneles al Ayuntamiento. Ya iniciada, esta operación se extenderá durante las próximas semanas. Antes de acabar el año, se espera que todo quede limpio, ya que había restos de hidrocarburos que era preciso retirar.

Cuando los túneles estén efectivamente en manos municipales, empezará un capítulo no sencillo. El Ayuntamiento deberá emprender una licitación específica para el traslado del 'Tonina' desde el carenero de Navantia, donde yace arrumbado desde hace años y acusa cierto desgaste por falta de mantenimiento a juzgar por los agujeros que tiene en el casco.

Respecto al tercer túnel, está sobre la mesa dedicarlo a eventos y su posible vinculación con el futuro hotel de Fajardo

Este traslado es muy complejo y, hoy todavía, no está 100% definido el operativo que se realizará. Los técnicos de Navantia todavía valoran de la mano del Ayuntamiento cómo realizarlo. Se estudiaron tanto la vía terrestre como la marítima. La primera tiene la dificultad de una carretera especialmente estrecha y con giros pronunciados como es la que conduce hasta el faro de Navidad. La Autoridad Portuaria ya está trabajando en ensancharla al menos desde la entrada al astillero de Navantia por la carretera de la Algameca hasta el muelle del Carbón. El tramo entre este punto y los túneles –unos 700 metros– todavía se desconoce cuándo se intervendrá en él.

En cualquier caso, una vez el sumergible se plante frente a los túneles, según trasladan las fuentes consultadas, será necesario abrir la boca del túnel por completo demoliendo el cerramiento existente y desmontar la vela-puente del submarino para volverla a montar después, una vez el sumergible esté dentro. Además, en el interior, habrá que agrandar el foso que acogerá al 'Tonina', que actualmente no tiene la envergadura necesaria para recoger el submarino en toda su eslora. De hecho, todos estos detallos están siendo consultados previamente con empresas especializadas en este tipo de operativas.

División en plantas

Esto es todo cuanto se ha avanzado respecto al túnel-museo, pero el conjunto lo forman otros dos túneles más, uno paralelo a donde estará el 'Tonina' y otro, al fondo y que es transversal y comunica los otros dos túneles. El corredor paralelo al del barco, según señalan desde el Consistorio, se destinará a las denominadas experiencias sensoriales. Las paredes se emplearán como superficie de proyección de ambientes marinos con acciones que darán a conocer la fauna que habitan los fondos cartageneros y las acciones medioambientales que desarrollan las diferentes instituciones implicadas. Y es que el Ayuntamiento espera contar para esta otra pata del proyecto con socios privados que doten de actividad a este rincón.

Sobre la mesa está que este túnel, también y dada su elevada altura, puede ser dividido en dos plantas generando en la parte superior un espacio de networking, aunque todavía está por definir. Muy en pañales también está lo que sucederá con el tercer túnel, el transversal. En este punto se habla de intentar ganarle atractivo al proyecto generando un nuevo espacio para albergar eventos, el cual podría estar vinculado de alguna manera con el proyecto del futuro hotel de lujo que la cadena AC quiere construir, monte arriba, en el cuartel de Fajardo.

Un proyecto «estratégico» y «de ciudad» con el que el Consistorio no quiere guiarse por las prisas

Aunque las elecciones están -en tiempos administrativos- a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento no quiere dejarse guiar por las prisas con los túneles del Espalmador. Así lo ratifican fuentes del equipo de la alcaldesa, Noelia Arroyo, que se niega a poner fechas para los diferentes hitos de este proyecto. Lo cual, matizan, no supondrá freno alguno al mismo en tanto que los trabajos en los despachos, afirman, siguen en marcha.

Definen los túneles como un proyecto «estratégico» y «de ciudad» que, como tal, «merece su tiempo». Confían en que el mismo, aunque tarde en llegar, transforme la oferta turística de la ciudad al poner en valor el otro elemento que hace única a la ciudad más allá de su legado cartaginés y romano como es su condición de sede de la base de submarinos de la Armada y ciudad natal del inventor del sumergible. Todo mientras, al mismo tiempo, se avanza en esa estrategia 'De faro a faro' de integración puerto-ciudad dando de nuevo vida a un espacio -el flanco oeste del puerto- muy dejado y degradado.

Desde el Consistorio resaltan la iniciativa como pionera en tanto que no existe en España otro espacio museístico que se vaya a dedicar al submarino. Si bien es digno de mencionar que el 'Tonina' no sería el primer submarino que pasa de servir como arma de guerra a ser un atractor de turistas. Ya en la primera década de este siglo, Torrevieja fue la primera ciudad que se lanzó a hacer esto mismo y, su puerto, hoy inmerso en una gran operación de transformación, acoge a uno de los hermanos del 'Tonina': el submarino 'Delfín' (S-61) En este caso, al contrario que Cartagena, los vecinos salineros optaron por su exposición en el agua bajo el concepto de los llamados 'Museos Flotantes', donde el submarino comparte espacio con otros navíos. El Ayuntamiento rechaza emular el ejemplo torrevejense alegando que el contacto permanente con el agua obligaría a incurrir en gastos adicionales para la limpieza periódica del casco del 'Tonina'.

Sea como sea, el proyecto ha despertado gran entusiasmo en parte de la sociedad, incluido asociaciones vinculadas a la defensa del patrimonio que sugieren que el museo no se quede en el 'Tonina'. En este sentido, la edil no adscrita María Dolores Ruiz presentó una iniciativa al pleno para pedir a la Armada que no desguazara el submarino 'Tramontana' (S-74). La propuesta fue rechazada, lo que deja al Consistorio como única posibilidad de musealizar un submarino de dicha serie negociar la cesión del 'Galerna' (S-71), que permanece todavía operativo, pero que será próximamente retirado tras haber extendido por mucho su historial operativo.