Los avances en accesibilidad de Cartagena reciben el Premio Nacional de Discapacidad

El Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias de Salamanca se transformó ayer para acoger la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia, en los que Cartagena fue una de las ciudades galardonadas. Fue precisamente la Reina la encargada de hacer entrega de estos galardones, con los que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en los que quedó reconocida la labor que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Cartagena en la mejora de la accesibilidad en su planificación urbana, sus servicios y sus normativas.

La alcaldesa Noelia Arroyo acudió a recoger el galardón en la modalidad de Accesibilidad y Diseño Universal, concedido por el plan Cartagena Inclusiva, y destacó que el Ayuntamiento mantiene el compromiso por la integración y que «las medidas municipales en esta materia se extienden a todos los ámbitos, desde el urbanismo al empleo, pasando por el turismo, el deporte y la cultura. Las líneas maestras de esta política están recogidas en el plan Cartagena Inclusiva», explicó.

Arroyo recordó que el Consistorio colabora de forma estable con más de cuarenta entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad y que las nuevas infraestructuras se diseñan con criterios de accesibilidad universal. En este sentido, la primera edil quiso poner en valor los proyectos que se han llevado a cabo en la ciudad en los últimos años. «Fruto de esa colaboración es el diseño de una ciudad que dispone de más de 110.000 metros cuadrados peatonalizados, calles de plataforma única o dos cambiadores inclusivos; con un transporte con marquesinas inteligentes, señalización en braille y alto relieve; o un ocio con códigos Navilens en museos parques infantiles inclusivos y playas con servicios de baño asistido y deporte adaptado», repasó.

En su opinión, el fallo del jurado destaca la consolidación de políticas municipales que han reforzado la accesibilidad como criterio transversal. Entre los méritos valorados se incluyen la creación de la Unidad de Personas con Discapacidad, la Oficina Técnica de Accesibilidad, el Punto de Información, la ordenanza municipal de Accesibilidad y el desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Accesible. El Patronato señala que estas actuaciones «han generado un poder transformador en la urbe y su entorno local, favoreciendo la participación de las personas con discapacidad».

El reconocimiento abarca también otros servicios y recursos implantados en los últimos años, como la instalación de semáforos inteligentes auditivos en colaboración con la ONCE, sistemas de información sobre plazas adaptadas, reducción de ruido en desfiles para personas con autismo, zonas reservadas en grandes eventos, guía turística en braille, mochilas sensoriales en festivales, la adaptación cognitiva de edificios públicos, así como la participación de centros especiales de empleo en la elaboración de productos turísticos. En materia de empleo y formación, el Patronato destaca la labor de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), que mantiene programas específicos y colabora con centros especiales de empleo.

Críticas de MC

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, afirmó que este galardón «distingue la planificación impulsada por Movimiento Ciudadano en 2015 y 2017. Arroyo cree que recoger un premio equivale a haber garantizado derechos, pero Cartagena sigue siendo un municipio lleno de trampas para miles de personas».