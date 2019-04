El avance del Plan General propone cambiar el modelo turístico costero

Expertos que han ayudado en el avance critican el resultado

El documento de inicio del avance del Plan General ha superado ya un primer periodo de consultas y talleres en barrios y diputaciones. Ha habido más de 300 iniciativas para cambiar o matizar aspectos del urbanismo actual, según informó ayer la alcaldesa, Ana Belén Castejón. Sin embargo, el equipo de expertos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y de la de Murcia (UMU) que colaboró con Incotec Consultores se ha quejado de que en el documento presentado ayer «no se sabe en qué medida se ha tenido en cuenta el informe de 472 páginas sobre esas sugerencias, porque no se hace ninguna referencia a ello ni se razona». Así, aunque Castejón consideró «pionero» este procedimiento previo, los expertos subrayaron que «si no se explica bien qué medida se ha tenido en cuenta, parecerá que se ha quedado todo en darle bombo y platillo a algo que puede no haber servido para nada», indicaron desde este grupo de arquitectos y sociólogos.