El TSJ avala la expulsión de López de un Pleno por sus excesos El fallo ve «evidente» que la alcaldesa «no vulneró sus derechos» ni actuó de forma arbitraria, al dejarle fuera del debate por «alterar» el orden EDUARDO RIBELLES Lunes, 4 febrero 2019, 08:19

El portavoz municipal de MC, José López, ha recibido un varapalo judicial a sus excesos en el Pleno del Ayuntamiento. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), notificada el 30 de enero, avala la decisión de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, del PSOE, de vetar su entrada a un debate vespertino de la Corporación, en febrero de 2018, tras llamarle tres veces la atención, sin éxito, en la sesión matinal.

López presentó una demanda contenciosa por vulneración de su derecho fundamental a la participación política, que consagra la Constitución. Obtuvo un fallo desestimatorio, en verano, y recurrió a la sala del TSJ, que ha dicho que ve aquella desestimación «conforme a derecho». Así, avala que la negativa a que López regresara al Salón de Plenos es «una medida dura, pero es evidente que no vulnera el derecho a la participación» política, como pretende el edil.

Todo sucedió el 26 de febrero del año pasado. El TSJ se ciñe el vídeo del Pleno, que a los 8 minutos y 42 segundos ya registra como López llamó a Castejón «embustera».

Transcurrida una hora y media, hubo un debate sobre el despido como coordinador municipal del también presidente de MC, Jesús Giménez. El por entonces edil de Personal, el socialista Francisco Aznar, dijo que Giménez, que cesó al salir su partido del Ejecutivo, el 8 de enero de 2018, impuso en su contrato, meses antes, la indemnización que se embolsó después. Contrariado, López le espetó: «creí que era un hombre y no lo es» y Aznar le invitó a repetirle eso «en la calle». Por suerte, el 'rifi-rafe' dialéctico entre ambos acabó ahí.

«Se insulta usted sola»

A las cuatro horas y cinco minutos de sesión, el edil localista, Ricardo Segado, fue llamado al orden por Castejón, por sus alusiones a altos cargos regionales. López intervino para defender que Segado se estaba «ciñendo a una moción; otra cosa es que usted no lo entienda, pero ya no es culpa mía, tendrá usted que avanzar en cualquier consulta para ver si le cambian las atribuciones». Ademas, el portavoz llamó «murcianera» a Noelia Arroyo, del PP, y la acusó de «tirotear» la recuperación arqueológica en Cartagena durante su etapa como consejera de Cultura.

«No permitiré que insulte a miembros de la Corporación ni tampoco a la alcaldesa», le advirtió Castejón, que también vetó las alusiones indebidas a personas ausentes, como Arroyo. «Que no la estoy insultando, señora. Si usted se insulta sola, ¿es que no se ha visto?», dijo López. Tras otro intento fallido de aplacarle, la alcaldesa ordenó un receso, le pidió una retractación en la Junta de Portavoces y retomó la sesión para que los presentes la oyeran. Pero él no se disculpó, reiteró que la alcaldesa «se insultaba sola» y la llamó «arbitraria».

La regidora suspendió el Pleno hasta la tarde y decretó que López no entrara. Los otros cuatro ediles de MC acudieron, para marcharse en seguida en solidaridad con su portavoz.

No se vulneraron derechos

«No existe vulneración del derecho fundamental a la participación política», dice el TSJ, porque López «fue llamado al orden tres veces, tras no respetar el orden de palabra en el Pleno» y «por alterar» su desarrollo, al «faltar al respeto a la alcaldesa y a un concejal». «Es evidente que ella tenía competencias para adoptar dicha medida de expulsión, por atribuírsela el artículo 62 del Reglamento del Pleno», continúa.

La sentencia tampoco admite, como dice López, que Castejón le privara indebidamente de su derecho a debatir con ella sobre el contrato del agua en aquella jornada. De hecho, subraya que, «aunque es cierto que la alcaldesa no contestó de forma inmediata a unas preguntas del concejal sobre ese tema, la sesión fue suspendida por las incidencias ocurridas y, una vez que dicho concejal y los demás de su grupo abandonaron la sala, ya no tenía sentido contestarlas».

La sentencia, que condena al portavoz de MC, José López, en costas, es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.