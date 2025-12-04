La Autoridad Portuaria de Cartagena renovará la jardinería de la fachada marítima

LV CARTAGENA Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:52 Comenta Compartir

Con la intención de renovar la jardinería y embellecer la fachada marítima de la ciudad, la Autoridad Portuaria ha sacado a licitación un proyecto para revitalizar estos espacios, por valor de más de un millón de euros.

El proyecto contempla medidas de recuperación paisajística, ampliación de zonas verdes, mejora de la biodiversidad, reposición de especies vegetales y acondicionamiento estético y funcional. Esta intervención abarca varios puntos de la ciudad y su entorno portuario, que van desde la plaza Héroes de Cavite, fachada marítima, paseo del Muelle, Grúa Sansón, Muelle de la Curra, sendero, playa y aparcamiento de Cala Cortina y faro del Puerto de Mazarrón.

La actuación incorpora la plantación de especies autóctonas y mediterráneas adaptadas al entorno litoral, con el objetivo de reforzar la resiliencia ecológica, reducir necesidades de riego y promover un paisaje sostenible. Entre las especies contempladas se encuentran lavandas, romeros, pistacias, tamarices, stipa tenacissima, así como variedades ornamentales adaptadas al clima local.

En puntos emblemáticos, como Héroes de Cavite o la fachada marítima, se prevé la ampliación de zonas vegetadas, la sustitución de especies deterioradas y la replantación de palmeras y praderas vivas, mejorando la imagen urbana y la calidad del espacio para residentes y visitantes.

En zonas de alto tránsito ciudadano como son el paseo del Muelle, el Muelle de Curra o la senda de Cala Cortina, se acometerán actuaciones sobre el muralismo de arte urbano, reacondicionamiento de mobiliario, reparación de estructuras de protección y mejora de pavimentaciones.

La mejora paisajística no sólo repercutirá en el atractivo visual del frente marítimo sino también en la habitabilidad, la sombra, el confort térmico y la calidad ambiental.

