AUGC reclama cubrir las vacantes y ampliar la plantilla de la Guardia Civil en Cartagena

Jueves, 4 de diciembre 2025

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció ayer que el cuartel de Cartagena arrastra la falta de agentes, asegurando que «ha pasado de ser el segundo de la Región a otra unidad más con un alto déficit de guardias civiles, motivado entre otras cuestiones por el retraso en la construcción de las nuevas dependencias en Ángel Bruna, 29».

El colectivo asegura que la plantilla del Puesto de Seguridad Ciudadana durante los últimos años «era una de las más grandes del municipio de Cartagena, sin embargo, el pequeño aumento de este año en otras unidades como Cabo de Palos, El Algar o Fuente Álamo ha pasado de largo del cuartel de Cartagena».

Desde hace varios años el catálogo de puestos de trabajo del Puesto de Seguridad Ciudadana de Cartagena es de 38 componentes de todos los empleos, teniendo actualmente seis vacantes sin publicar y al menos doce comisionados en otras unidades o áreas. De este modo la plantilla real es de 20 guardias civiles a los que hay que restar las vacaciones, cursos, bajas médicas, etc.

«Es a todas luces una plantilla insuficiente que no permite tener al menos una patrulla de seguridad ciudadana por turno para cubrir los numerosos avisos, que deben ser atendidos por patrullas de Fuente Álamo o La Unión». Este hecho resulta más grave aún si se tiene en cuenta que su demarcación territorial abarca 244 kilómetros cuadrados y debe asistir a urbanizaciones como Santa Ana y La Vaguada o polígonos industriales como Cabezo Beaza y Los Camachos. Desde AUGC aseguran que desconocen el motivo de no aumentar su plantilla, «pero estamos seguros de que la falta de un acuartelamiento, la escasez de espacio y las deficiencias en las dependencias del colegio Arévalo afectan de un modo negativo». La asociación lleva varios años demandando la creación de un Puesto Principal de Seguridad Ciudadana en Cartagena, que elevaría el rango de esta unidad que pasaría de estar encabezada por un suboficial, a que su mando fuera un teniente y con ello elevaría su plantilla hasta un rango entre 70 u 80 guardias civiles y se reforzaría también el equipo de recepción de denuncias.