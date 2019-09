«Nadie asocia ya la danza urbana con las drogas; bailar es muy sano» Santi García, en Torre Pacheco. / VICENTE VICENS / AGM Santi García, fundador y profesor de la escuela de baile Replay MIGUEL LAJARÍN Domingo, 1 septiembre 2019, 10:42

Santi García (Torre Pacheco, 1989) ha conseguido que toda una generación de jóvenes del municipio pachequero haya movido el esqueleto, al menos una vez en la vida, gracias a sus animadas coreografías y actuaciones, que abarcan desde la danza comercial a los bailes urbanos.

-¿Siempre ha sido un bailarín?

-¡Qué va! El baile fue algo casual en mi vida. Terminé Bachillerato en Torre Pacheco y no tenía claro qué hacer. Me fui a vivir a Murcia y trabajé una temporada de dependiente, camarero y administrativo. Pero no estaba satisfecho y empecé a ir a clases de aeróbic y step. Me di cuenta de que me encantaba y decidí dedicarme al baile.

-¿Cómo se inició en el arte de la danza urbana?

-Empecé con el funky, pero fui introduciéndome en más estilos. Ahora imparto clases de danza comercial, que es el baile que mejor me hace sentir. Pero he intentado aprender otros géneros, como el latino y el flamenco.

-¿Cómo surge Replay?

-Éramos un grupo de amigos. Todos vivíamos en Torre Pacheco y no teníamos dónde bailar danzas urbanas. Empecé a formarme en Madrid y Valencia para aprender coreografías nuevas, que después enseñaba a mi entorno. La cosa fue a más y decidí fundar Replay porque todos queríamos bailar. Ahora somos cien cada año.

-¿Tuvo buena acogida el proyecto en sus inicios?

-Sí, desde el principio estuvo respaldado. Empezamos con más de 60 alumnos, aunque hubo que romper mitos. Los padres relacionaban el hip hop con el tabaco y el alcohol. Siete años después ya nadie asocia la danza urbana con las drogas. Bailar es muy sano.

-¿En qué eventos participan los alumnos de su escuela?

-En todo tipo de eventos, desde concursos y campeonatos hasta galas solidarias. Recuerdo muy especial la de la fundación Afadeca, donde actuaron junto a artistas como Ruth Lorenzo y Chenoa.

-¿Qué siente cuando llega un nuevo alumno o un nuevo curso?

-Cada curso es distinto y, al ver nuevas caras, siempre sientes ilusión. Notas las ganas de ver qué es capaz de aportarte ese nuevo alumno. Es cierto que nosotros somos los profesores, pero considero que son los niños los que nos hacen crecer y evolucionar año tras año. Estoy deseando ver qué me va a aportar este curso.

-¿Es el baile la mejor forma de evadirse de los problemas diarios?

-No sabría decir si es la mejor forma para evadirse de los problemas. Para algunos será dibujar, para otros leer, pero está claro que si cuando escuchas una canción tu cuerpo empieza a moverse, es porque tiene ganas de expresar algo que hay dentro de ti. Y, sí. Estoy segurísimo de que mientras estés en clases de baile, tu mente no va a pensar en nada que no sea mover los pies. Por no decir que está demostrado científicamente que hacer ejercicio ayuda a salir de estados como la depresión. Seguro que el baile me ha provocado mis mejores carcajadas.

-¿Cuántos alumnos ha tenido desde que empezó?

-Creo que unos 500. He tenido alumnos que venían desde Cartagena y Murcia. Algunos de ellos siguen avanzando y creciendo. De la primera generación de alumnos uno está estudiando danza contemporánea en el Institut del Teatre de Barcelona.

-¿Cuáles son los campeonatos más importantes en los que ha participado Replay?

-El Frog Dance, de Valencia; el Faro Urbano de Valladolid y el Show Dance de Madrid. Este último fue una experiencia maravillosa y estrenábamos un montaje muy especial para nosotros.

-¿Qué tal la experiencia de actuar para el concierto de Los 40, en Torre Pacheco?

-Disfrutamos muchísimo, pero nos dieron muy poquitos días para hacer todo el montaje, tanto para la apertura del concierto como para preparar las coreografías para los cantantes.