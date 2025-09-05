La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El mural romano de Canteras dañado en el incendio. Antonio Gil/ AGM

El artista Kato restaurará el mural romano de Cartagena que ardió en las fiestas de agosto

La obra recibió el premio al mejor grafiti del mundo y el Consistorio confirma su compromiso de mantenerlo

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:54

Canteras recuperará en breve el mural de estilo romano que resultó dañado por un incendio durante las fiestas patronales en honor a la Virgen de ... la Soledad. Así lo han confirmado tanto el Ayuntamiento de Cartagena como la Junta Vecinal de la diputación. Para su restauración el servicio de Street Art de la Concejalía de Juventud volverá a contar con el artista que lo creó en un primer momento, Fabián Bravo, conocido como Kato.

