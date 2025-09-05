El artista Kato restaurará el mural romano de Cartagena que ardió en las fiestas de agosto

Canteras recuperará en breve el mural de estilo romano que resultó dañado por un incendio durante las fiestas patronales en honor a la Virgen de ... la Soledad. Así lo han confirmado tanto el Ayuntamiento de Cartagena como la Junta Vecinal de la diputación. Para su restauración el servicio de Street Art de la Concejalía de Juventud volverá a contar con el artista que lo creó en un primer momento, Fabián Bravo, conocido como Kato.

Cabe recordar que esta obra fue merecedora del primer premio en los galardones internacionales Street Art Cities como mejor grafiti mural del mundo, cuyo fallo se dio a conocer el pasado mes de marzo.

En cuanto a la financiación de esta recuperación, fuentes municipales indicaron que «la Concejalía está estudiando diferentes opciones, pero cuenta con el compromiso del Ayuntamiento de mantenerlo en las mejores condiciones».

La composición original del mural estaba conformada por un líder romano con armadura dorada y capa roja a la derecha, una guerrera en la parte derecha, mientras que en el centro hay una escena que muestra las calles y los ciudadanos romanos, que es la parte que resultó más dañada en el incendio.