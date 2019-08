«El arte tiene un poder sanador; abre las mentes y rompe barreras» Lola Navarro, junto a su pieza 'Homenaje al Pescador'. / ANTONIO GIL / AGM Lola Navarro Morales, escultora M.R.M. Domingo, 18 agosto 2019, 10:23

Arrolla con su vitalidad; inyecta optimismo en vena. La escultora mazarronera Lola Navarro es un torbellino en constante ebullición creativa, siempre dispuesta a sacudir el alma. Lo acaba de hacer con su exposición 'Maza-morras' (una instalación ideada para la antigua cárcel de su pueblo natal, en el sótano de las Casas Consistoriales) donde planteó al espectador una reflexión sobre el poder y los límites que todos arrastramos, y el beneficio de librarnos de esa carga. En el paseo marítimo de Puerto de Mazarrón se puede ver su última pieza, un imponente 'Homenaje al Pescador' en bronce y acero. El arte vino en su auxilio cuando peor lo estaba pasando. Y para ella tuvo un poder curativo: «No me hizo falta tomar pastillas», recuerda con una mirada limpia.

-¿En qué disciplina artística se siente más cómoda?

-Disfruto con todas, pero digamos que cuando trabajo profesionalmente es como escultora. Eso sí, el arte a veces me cuesta dinero y tiempo, aunque no sé vivir sin crear.

-¿Y cuándo se dio cuenta de esa necesidad?

-Siempre he sabido que tenía que desarrollar esa parte de mí. Aunque empecé como autodidacta, pronto me di cuenta de que la técnica no debía ser un límite en mi creación, así que tenía que formarme, y nunca dejo de aprender. Viajar me ayuda; amplías la perspectiva, ves otras maneras de resolver los problemas. Como experiencia vital, forma parte del aprendizaje.

-¿Para qué sirve el arte?

-Para mí tiene un poder sanador. Me ayudó en un momento muy complicado, cuando perdí a la persona con la que creía que iba a compartir mi vida. La escultura me ayudó a sanar; no necesité tomar pastillas. Salí del pueblo y me fui a estudiar Bellas Artes a Valencia. El arte siempre va por delante, abre las mentes y elimina barreras, algo que la política, por ejemplo, no consigue o le cuesta. Y ese es su poder sanador; la persona sana cuando esta creando.

-¿Alguna vez se ha sentido incomprendida como artista?

-Cuando haces un gran esfuerzo con una obra y no ves una respuesta, puedes llegar a sentirte incomprendida. Compartimos sentimientos pero no estamos bien comunicados; nos cuesta abrirnos a otras personas. Resulta chocante que en estos tiempos de las nuevas tecnologías de la información sea difícil mantener una conversación profunda.

-Varias de sus esculturas se muestran en plena calle, ¿no siente vértigo al exponerse tanto al público?

-A mí me gusta pasear por donde se exponen mis piezas para, desde el anonimato, ver qué piensa el público. Los comentarios amplían la visión del artista, porque cada uno, dependiendo de su experiencia vital, recibe una lectura diferente. Nunca he tenido malas críticas.

-¿Trata siempre de arrancar una reflexión con sus creaciones?

-Cuando me encargan una pieza, lo que deseo es que el colectivo al que va dirigida la obra se sienta representando y le guste, que transmita la energía y el esfuerzo que lleva esa profesión, por ejemplo, en el caso de las esculturas Homenaje al Pescador o Monumento al Dentista. Pero también busco que el espectador se cuestione y amplíe su punto de mira, que vea otras opciones de vida. Me gusta provocar para ver qué reacciones surgen del público. El arte contemplativo no me atrae. Me gusta jugar, comunicar, trasmitir, transgredir desde un punto de vista más amplio. Es importante que haya una comunicación.

-¿Qué le gusta transmitir?

-Depende del momento en el que me encuentre; según como esté, puedo dar una mirada u otra. Pero siempre procuro ofrecer una reflexión positiva. Recuerdo, por ejemplo, una instalación que denominé 'Útero'. Animaba al público a que escuchara los latidos de su corazón El mensaje era que podías renacer. Cada día podemos volver a nacer, y hay que tomárselo como el primero y también como el último.

-¿Siente que le ha costado más trabajo abrirse camino en el arte por ser mujer?

-Sí, y en la escultura, más aún. Parece que te ven débil y tienes que ir demostrando que vales para esto.