El arte de mirar al pasado sin rencor

Ángela de la Llana Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:35 Comenta Compartir

Sin memoria no hay futuro, pero el pasado no debe de enfrentarnos, sino ayudarnos a aprender, a corregir errores y reconocer que, por muy crueles que sean las circunstancias, hay que actuar siempre desde el rigor y la humanización. Se trata, en palabras de nuestro protagonista, de contar las cosas desde «una cultura de paz», jamás desde el rencor.

El pasado jueves la Real Sociedad Económica se quedó pequeña para albergar la presentación del libro 'La cárcel modelo y la transición', de Manuel Santiago Esteiro. El funcionario de prisiones, ya jubilado, se mostró profundamente «emocionado» hacia las muestras de afecto de un público de lo más variado: familiares, amigos, militantes socialistas y compañeros de profesión de la cárcel de Cartagena, su último destino.

Se trata, en palabras del autor, del primer volumen de una trilogía que terminará en el año 2.000 con el cierre de la prisión de Cartagena. El primer libro es una recopilación de historias, ocurridas en la cárcel Modelo de Barcelona entre el año 1973 y 1974, «que han supuesto para mí un gran esfuerzo mental y que se suponían una deuda que yo tenía conmigo y con la sociedad», señaló a LA VERDAD Santiago Esteiro minutos antes de empezar a recibir abrazos de los asistentes.

Estos fueron, en palabras del autor, los dos años más convulsos y crueles de la pretransición, y es este clima el que se refleja en la novela. Santiago Esteiro comenta que el volumen está centrado en historias reales que terminan con un hecho «terriblemente cruel» como fue la ejecución de Salvador Puich Antich.

El relato va tejido de la mano de un protagonista que es el propio escritor, junto con otros compañeros, como Matías García, algunos presos, como «saquito», y el director del centro, una persona extraordinaria llamada Gregorio Galache.

«Humanidad y conciencia»

La puesta de largo del libro fue conducida por Tomás Martínez Pagán, quien contó anécdotas del protagonista, como que fue propietario del pub Charlot de Cartagena, y desgranó un currículo que pasa, entre otras cuestiones, por su gran amor a la familia y amigos. Sin olvidar, también, su paso por la política, ligado al Partido Socialista, y su puesto, en 2015, de jefe de gabinete del director de prisiones.

Martínez Pagán dio paso a la diputada regional del Partido Socialista, Carmina Fernández, que hizo una brillante presentación de la obra. Ella comentó, entre otras muchas cuestiones, que «sin memoria no hay futuro», por lo que alabó este libro que, «con humanidad, conciencia y descripción de hechos cotidianos, nos recuerda una época muy dura en la que la batalla última se libraba en las calles y en las celdas».

Fernández dio las gracias al escritor por «recordar un tiempo tras los muros, en unos momentos en los que la libertad necesitaba ser defendida. Todo ello con un rigor, una ternura y, sobre todo, con una esperanza que nos hace mirar al pasado sin rencor».

No faltaron a la cita miembros de la editorial Seleer, como José Antonio Gómez y Michelle Le Boucher. También asistieron Jonathan Hervilla, Francisco Bueno, Lali Otón, Fernando Macías, Ricardo Hernández, Mariló Mellado, Alejandra Pardo, Ana Silvente, Cándido Román, Isabel Giner, Fran Martínez, Miguel Ramón, Sonia Martínez, Jaime Cros, Ana Cantero, Aitor García, José Antonio y Álvaro Andreu y el presidente de la Económica, Pedro Negroles.

Sus antiguos compañeros de trabajo; Juan Francisco Pérez Avilés, José Quiñonero y Antonio López, se deshicieron en elogios hacía un funcionario de prisiones «inquieto, inteligente y una gran persona que nunca ha dado un paso atrás, siempre ha tirado para delante».

Tampoco faltó su familia, esposa, hijos y nietos. Elena Santiago dijo «estar muy orgullosa de mi padre, que es el pilar de nuestra familia».

Entre el público, la primera mujer presidenta de la Comunidad Autónoma de Murcia, María Antonia Martínez, quien calificó al escritor como de «luchador, comprometido y con una voz crítica y respetada».

Asistieron también la senadora socialista Mariló Flores, la diputada Caridad Rives y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Torres, entre otros.