Arroyo plantea impulsar la ciudad a través de las universidades y las comunicaciones

Noelia Arroyo vio ayer reforzada la proyección pública de su candidatura a la alcaldía de Cartagena con la presencia, en la presentación de los «ocho ejes» políticos de su programa, de varias personalidades del mundo universitario, empresarial y de la seguridad. En calidad de Economista del Estado y fundador de la empresa de telecomunicación Ono, Eugenio Galdón, actual presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), compartió protagonismo junto a Arroyo ante los periodistas y en el acto de explicación del documento 'Cartagena, ciudad abierta', elaborado por una veintena de expertos «independientes» en distintas áreas.

Entre los autores del plan estratégico, que ha servido a Arroyo para confeccionar un programa político donde pesan el apoyo en el sector tecnológico y la mejora de las comunicaciones y la proyección exterior de Cartagena, destacó también como ponente el excomisario de la Policía Nacional Ignacio del Olmo. Este compartió escenario en El Batel con Galdón; con la empresaria turística María del Mar Martínez; y con el director general de Seprox Biotech y exdirector del Parque Tecnológico de Fuente Álamo, Joaquín Juan Agüera.

AGENDA ECONÓMICA Ocho ejes estratégicos Crecer en presencia exterior e influencia; gobierno transparente, eficiente y sostenible; ciudad educativa, con talento y emprendedora; ciudad abierta, ciudad turística; Cartagena comunicada; Cartagena económica y empresarial; ciudad inteligente; economía sostenible, integradora y solidaria.

Además, entre el centenar de personas del público, sobresalió el rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján. También de la UPCT acudió el vicerrector de Profesorado e Innovación Docente, y exdirector general de Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma, Luis Javier Lozano.

«Hace unos meses, en una conversación con un grupo de cartageneros, profesionales independientes, les pedí que realizasen su diagnóstico sobre la situación de Cartagena y me propusieran las grandes lineas sobre las que debe avanzar nuestro municipio en los próximos años. Solo les dije que veo a Cartagena en disposición de ser una gran capital del Mediterráneo y que me ayudaran a alcanzar ese horizonte», explicó Arroyo. Y apuntó que las ideas de economistas, ingenieros y expertos en ciudades inteligentes y seguridad deben ser impulsadas desde el liderazgo municipal de un equipo de garantías como el del PP.

Empresa y actitud abierta

«Nosotros tenemos una Universidad tecnológica en el corazón de la ciudad, pero debemos tenerla más cerca del cerebro de la ciudad. La UPCT es un activo excepcional para hacer de Cartagena una ciudad inteligente y sostenible. Debemos construir una gran alianza entre Universidad, empresas y la administración», dijo la aspirante popular. Y añadió que frente a la improvisación de los últimos cuatro años, con MC y PSOE en el Consistorio, su equipo del Partido Popular propone una hoja de ruta clara y ambiciosa para generar empleo y bienestar.

«Las ciudades no se transforman, si no planifican el medio y largo plazo. Vivir en el corto no es vivir, es sobrevivir. Nada grande sale de reflexiones pequeñas. Cartagena necesita pensar en grande», apuntó.

Ante los informadores, Galdón explicó por qué ha participado en este proyecto: «Yo no soy del PP, solo milité en UCD, durante la Transición. Por ser sinceros, yo no voté al PP en estas últimas elecciones, porque había cosas que no me gustaban. Pero sí que me gusta la idea que tiene Noelia sobre Cartagena, la actitud abierta de llamarnos a gente que pensamos de maneras muy distintas para aportar a la ciudad».

Paro femenino del 60%

A su juicio, Cartagena debe convertirse en una gran «zona metropolitana de investigación, innovación y emprendimiento». Para ello, según explicó el coordinador del grupo de trabajo y economista Patricio Rosas, debe superar déficits como la falta de una red de trenes de Cercanías, construir el macropuerto de mercancías de El Gorguel y la zona de actividades logísticas de Los Camachos, aumentar la presencia de la mujer en la Universidad y reducir el paro femenino, que es del 60%.

El municipio, proponen, también debe exprimir «fortalezas y oportunidades» como «los recursos naturales», en especial el Mar Menor; la combinación del turismo de sol y playa con el arqueológico y patrimonial; la capacidad emprendedora; y que hay cinco universidades: UPCT, UMU, UCAM, ISEN y UNED.