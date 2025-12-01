Arroyo denuncia otro retraso en la conexión de tren de Cartagena con Madrid La alcaldesa confirma que el Ministerio relega la vuelta de los trenes por la antigua línea de Chinchilla hasta mediados de 2026

El aislamiento ferroviario del municipio de Cartagena volvió este lunes a la palestra política con la confirmación de la alcaldesa, Noelia Arroyo, de que se ha producido un nuevo retraso en el cumplimiento de este compromiso del Ministerio de Transportes, por lo que la vuelta de los trenes de pasajeros por la antigua línea de Chinchilla queda relegada a mediados de 2026.

«He enviado una nueva carta al secretario de Estado y estamos pendientes de que nos conteste porque queremos que se cumpla con ese compromiso de la reapertura de la línea tradicional de Cartagena-Madrid por Chinchilla. La situación es ya insostenible. Que desde hace cuatro años los cartageneros no podamos viajar a la capital de España o que los turistas que quieren visitarnos no puedan llegar a Cartagena por ferrocarril», declaró Arroyo.

En este sentido recordó que éste no es el primer retraso en el cumplimiento de este compromiso. «Los retrasos ya se han acumulado en este año y vamos ya por el año que viene».

La alcaldesa hizo hincapié en el aislamiento que está sufriendo Cartagena y destacó que, en su opinión, «es uno de los problemas más graves que tenemos y de los que el Gobierno de España tiene la solución. Espero que sea cuanto antes».

Arroyo no se conforma sólo con que se de el visto bueno a la recuperación de la línea sino que quiere que se concrete. «He mandado cartas incluso diciendo que tenemos que empezar a pensar ya en el diseño del modelo de ferrocarril, las frecuencias, qué servicio se va a prestar, que tengamos trenes modernos y que sea realmente una conexión que nos permita ser competitivos».

Protocolo para el FEVE

La reunión que la primera edil ha solicitado al secretario de Estado no incluye en exclusiva la recuperación de los trayectos en tren hacia Madrid. Otro de los puntos previstos en el orden del día de ese futuro encuentro incluye también el FEVE. «Queremos facilitarle el protocolo del tren FEVE, ampliado y modernizado para que llegue a todos los municipios del Mar Menor», afirmó.

La Consejería de Fomento y la recién constituida Asociación de Municipios del Campo de Cartagena y Mar Menor dieron el pasado 22 de noviembre el visto bueno al borrador para la ampliación de la línea del FEVE, que remitieron entonces al Ministerio de Transportes, para que de luz verde al proyecto.

La pretensión es que el nuevo ferrocarril, más moderno, esté completamente electrificado para, de ese modo, encajar en los objetivos del Ministerio y en las directrices de Europa, que buscan fomentar el transporte colectivo con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y luchar contra el cambio climático. Aunque poco se sabe del contenido concreto recogido en el documento, los alcaldes y el consejero coincidieron entonces en que la actual línea que une Cartagena con Los Nietos está obsoleta, es deficitaria y no responde a las necesidades actuales de la población .