Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena La víctima fue abordada después de sacar dinero del banco y recibió varios cortes profundos en el cuello

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:53

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre por la comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia, al asestar varias puñaladas en el cuello a un hombre para sustraerle un bolso que contenía dinero que acababa de extraer del banco.

Los hechos ocurrieron el pasado día 25 de octubre tras recibir varias llamadas en la Sala CIMACC 091 alertando que en la calle Ribera de San Javier de la ciudad de Cartagena se encontraba un hombre tumbado en el suelo con varios cortes en el cuello sangrando abundantemente.

Inmediatamente varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron al lugar comprobando los hechos, siendo la víctima trasladada hasta el Hospital Universitario Santa Lucía donde fue intervenida quirúrgicamente de urgencia debido a las graves lesiones que presentaba.

Paralelamente, agentes de la Policía Nacional ya habían iniciado la pertinente investigación y fruto de la misma se logró identificar al presunto autor, determinar que conocía a la víctima y sabía que los días 25 de cada mes cobraba la pensión.

Con dicha información, el agresor lo siguió por varias calles hasta que finalmente le abordó para robarle agrediéndole con una arma blanca en varias ocasiones en el cuello ocasionándole amplios y profundos cortes logrando finalmente sustraerle una riñonera donde llevaba el dinero.

Tras identificar al autor, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió su localización y detención procediendo posteriormente a realizar un registro en su domicilio donde se intervinieron diversos efectos como medios de prueba.

Finalmente, el detenido, al que le constan antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial quien dispuso su inmediato ingreso en prisión provisional.

