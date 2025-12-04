La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un cartel avisa del firme en mal estado en un tramo de la Vía Verde, a la altura de La Aljorra. José María Rodríguez

Arreglos urgentes para evitar accidentes en la Vía Verde del Campo de Cartagena

El Ayuntamiento destinará 200.000 euros a mejorar el sendero tras las denuncias de ciclistas y senderistas por el mal estado de su pavimento

Eva Cavas

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:03

Las quejas de los ciclistas y senderistas que, durante años, han denunciado la precariedad en la que se encuentra tanto el pavimento como el entorno ... de Vía Verde del Campo de Cartagena, han sido escuchadas. En los próximos meses, este trazado recuperará el esplendor perdido tras años de falta de mantenimiento, con el proyecto para su acondicionamiento y adecuación que el Ayuntamiento de Cartagena ha sacado a contratación esta misma semana.

