Arreglos urgentes para evitar accidentes en la Vía Verde del Campo de Cartagena

Las quejas de los ciclistas y senderistas que, durante años, han denunciado la precariedad en la que se encuentra tanto el pavimento como el entorno ... de Vía Verde del Campo de Cartagena, han sido escuchadas. En los próximos meses, este trazado recuperará el esplendor perdido tras años de falta de mantenimiento, con el proyecto para su acondicionamiento y adecuación que el Ayuntamiento de Cartagena ha sacado a contratación esta misma semana.

Tal y como avanzaron fuentes municipales, «este proyecto se va a llevar a cabo con fondos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, procedentes de Europa y gestionados por la Comunidad Autónoma. Los trabajos se fundamentan en que se trata de una vía muy transitada por personas que salen a pasear, en bicicleta y a hacer deporte en general y ya tiene muchos años, por lo que necesita una adecuación. Estas obras forman parte de la actuaciones de turismo activo y de naturaleza que estamos desarrollando en la zona rural».

EL DATO 60 días El plazo estimado por la administración local para que se lleve a cabo la ejecución de este proyecto es de dos meses, unos 60 días, y deberá incluir la adecuación del firme, la reposición de la señalética en mal estado y un

Su objetivo principal es el de garantizar la seguridad y confort de los miles de usuarios que transitan por estas antiguas vías del tren, pero también busca ampliar la vida útil de la infraestructura y reforzar la integración paisajística de la vía en su entorno natural. «La Vía Verde tiene mucha importancia porque articula todo el municipio, desde la Barriada Santiago hasta La Aljorra», recordaron desde el equipo de Gobierno municipal.

El proyecto incluye el acondicionamiento del firme, la renovación de la señalética y los postes sobre los que se instala, el desbroce y limpieza de todo el trazado y mejoras en los cruces con otras carreteras. En el marco de la actuación se habilitará un área de descanso mediante la colocación de mobiliario de hormigón formado por mesa y bancos adosados, que contribuirá a su integración en la red de Vías Verdes de la Región. Se instalará además la señalética de madera correspondiente, fomentando el uso recreativo y turístico de la vía.

Las empresas que estén interesadas en ejecutar este proyecto podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 18 de este mes de diciembre. El plazo de ejecución es de dos meses y el presupuesto para efectuarlo es de casi 200.000 euros, con IVA incluido.

En la descripción de los trabajos a llevar a cabo están recogidas la mayor parte de las señales verticales que es necesario reponer o instalar, los cruces, ya sean agrícolas como ordinarios, que deben ser delimitados, así como los tramos de la Vía Verde que se encuentran en peor estado, como los que transcurren por pasos inferiores de la autopista o autovía.

Esta Vía Verde conecta directamente la ciudad con Totana y con Mazarrón, a través de una antigua vía ferroviaria que nunca llegó a estar en servicio, pero la falta de mantenimiento unido al paso constante de vehículos de gran tonelaje y de maquinaria agrícola la han deteriorado de forma considerable, especialmente en el tramo que discurre por las inmediaciones de La Aljorra, donde el camino se estrecha por a la invasión de tierras de cultivo.

Las últimas inversiones que se han efectuado en el trazado tienen fecha de 2017, cuando se destinaron 1,3 millones de euros en recuperarla, también cofinanciados con fondos europeos. Además de las reparaciones del firme, también se llevó a cabo la plantación de 1.600 ejemplares de especies autóctonas como pinos y algarrobos, a los que la sequía y la falta de mantenimiento se han llevado por delante.