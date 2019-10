La Armada no dejará la Factoría hasta la primera mitad de 2021

Segado: «El PSOE deja a Cartagena 6 años sin el campus judicial»

«El PSOE de Pedro Sánchez y Diego Conesa han vuelto a engañar a los cartageneros. El Gobierno de España ha engañado a abogados, procuradores, jueces y fiscales de Cartagena, con los planes de construcción de la Ciudad de la Justicia», lamentó ayer Domingo Segado. El senador del PP afirmó que los cargos del PSOE «cuando visitan Cartagena dicen una cosa, y cuando tienen que comprometerse por escrito sus respuestas son retrasos y retrasos». «Con los planes del Gobierno de Sánchez, Cartagena no tendría una nueva Ciudad de la Justicia antes de 6 años, como mínimo», afirmó. Y precisó que «no hay financiación para trasladar la Factoría, no hay planes para avanzar en la redacción del proyecto de la Ciudad de la Justicia, no se ha dejado firmado el convenio para materializar esta obra y Sánchez ha convocado elecciones». Por eso, el PP exigirá «que se aceleren los trámites para avanzar en el proyecto»; y que los próximos Presupuestos Generales del Estado «incluyan las partidas necesarias para, en el plazo más corto posible, dejar liberados los terrenos».