ARBA celebra su décimo aniversario en Cartagena con una exposición y una entrega de galardones A lo largo de esta década la asociación ha plantado más de 10.000 árboles y ha impartido 150 actividades educativas

Una de las asistentes observa uno de los paneles y los ikebanas que componen la muestra.

Eva Cavas Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:38

La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA) celebró este lunes su décimo aniversario con la entrega de reconocimientos a las empresas, instituciones y particulares que los apoyado durante su trayectoria. Así, las compañías Repsol, Ilboc y Prosur recibieron sus galardones, al igual que los ayuntamientos de Cartagena y La Unión y las familias Pérez Guillermo y Conesa García.

Además, ARBA ha elaborado una exposición en la que hacen un recorrido por todas las actuaciones y proyectos que han llevado a cabo en sus diez años de historia, acompañados por un ikebana en el que se representa cada una de ellas y que constituye un actractivo más para no perdérsela. La muestra se podrá visitar en la sala Levante, situada en la planta baja de la facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, hasta el próximo sábado 6 de diciembre.

A lo largo de esta década ARBA ha llevado a cabo la plantación de más de 10.000 árboles, ha actuado en 40 hectáreas degradadas de Cartagena y la sierra minera y ha impartido más de 150 talleres para unos 5.000 escolares.

